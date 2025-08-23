Cubana comparte su primera experiencia en un hospital de España: "Todo el mundo dispuesto a ayudarte"

La usuaria cubana @llovera094 compartió en TikTok su testimonio tras visitar por primera vez un hospital en España, específicamente en Manresa, Barcelona, lo que generó un amplio debate entre seguidores de diferentes nacionalidades.

“Soy una cubana viviendo en Barcelona y hoy por primera vez pisé un hospital aquí en España. Es muy diferente a un hospital en Cuba, desde la tecnología, hasta la atención, la limpieza, la organización, todo el mundo dispuesto a ayudarte, todo el mundo con una respuesta para que te sientas bien, todo organizado, todo en su momento, quizás hay algún problema como en todos los lugares, pero bastante organizado. Nada que ver con un hospital en Cuba”, expresó en el video.

El centro al que acudió, el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, ha sido descrito por varios usuarios como un hospital materno-infantil concertado, con gestión privada, aunque financiado por el sistema público de salud en Cataluña.

El video, de apenas 36 segundos, provocó decenas de reacciones entre quienes celebraron la diferencia con la realidad cubana y otros que señalaron problemas comunes en los hospitales españoles, como las largas esperas y la falta de personal.

“Faltan médicos pero la atención es buena”, opinó un usuario. Otros mencionaron que en hospitales como este "no hay que llevar sábanas, ni caldero, ni ventilador", en alusión a las condiciones precarias del sistema hospitalario en Cuba. También hubo quienes defendieron la sanidad pública frente a posibles intentos de privatización: “Por eso hay que cuidarlo y no dejar que la derecha lo privatice”.

Algunos usuarios españoles aclararon que el hospital no pertenece al Instituto Catalán de la Salud (ICS), sino que es un centro concertado. “En Cataluña solo tenemos 8 hospitales de la ICS los que son 100% de la seguridad social”, explicó un internauta.

El testimonio también despertó comentarios críticos: “¿No dicen que los médicos cubanos son los mejores?”, a lo que la creadora del video respondió: “Son los mejores, no hablo de los médicos, hablo de los hospitales”.

La experiencia de @llovera094 se suma a una creciente ola de testimonios de cubanos que, tras emigrar, comparten en redes sociales sus impresiones al acceder por primera vez a sistemas públicos de salud fuera de la isla.

Otra cubana en España, @susana.lavidaesuna, describió su impresión durante una primera visita al sistema sanitario público como “hoteles 5 estrellas”, y elogió la organización digital del servicio: “Los médicos, increíble, muy bien preparados y el trato maravilloso”.

Desde México, la influencer @maryfra.21 ha compartido varias experiencias en centros como Salud Digna y el IMSS, destacando la limpieza, el cumplimiento de protocolos y el respeto al paciente. “Le dieron a escoger en qué turno quería atenderse”, señaló tras llevar a su madre a consulta, sorprendida por la organización.

En Chile, el creador “El Dr. Mulato” grabó momentos familiares durante la hospitalización de su esposa y, ante comparaciones con Cuba, respondió: “En Cuba no hay ni colchón, las sábanas manchadas con secreciones y fluidos, sin ventanas, cucarachas visitándote en el hospital”.

Estos testimonios, aunque diversos en sus matices y países de acogida, comparten una misma línea narrativa: el contraste entre sistemas de salud con carencias en Cuba y estructuras más organizadas y equipadas en el extranjero.

