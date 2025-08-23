Aumentan casos con fiebres en Ciego de Ávila: dengue, chikungunya y un caso confirmado de Oropouche amenazan a la población

Ciego de Ávila acumula más de 5,000 casos de síndromes febriles en lo que va de año Foto © Cubahora

La provincia de Ciego de Ávila acumula más de 5,000 casos de síndromes febriles en lo que va de año, con circulación confirmada de dengue, chikungunya y la detección de un caso de Oropouche, en medio de un panorama que preocupa por su sostenido incremento en las últimas 10 semanas.

Los municipios de Ciego de Ávila, Morón, Ciro Redondo y Majagua registran la mayor incidencia, con los dos primeros en el tope del promedio diario de casos.

A pesar del repunte, las autoridades sanitarias aseguraron que no se han producido fallecimientos por dengue ni existen pacientes en estado grave o crítico ingresados en las unidades de salud pública, reportó el periódico oficial Invasor.

El diagnóstico de laboratorio confirmó la circulación del serotipo 3 del dengue, además de chikungunya.

En Chambas se notificó un caso sospechoso de Oropouche, mientras que en Morón se confirmó un contagio, indicó el medio de prensa.

La estrategia oficial insiste en que el enfrentamiento principal recae en la población, la cual debe acudir de inmediato al médico ante cualquier síndrome febril y mantener el llamado autofocal familiar y laboral para eliminar criaderos de mosquitos Aedes Aegypti, lo cual incluye tapar depósitos de agua, perforar macetas y desechar objetos capaces de acumular agua de lluvia.

En paralelo, las llamadas Enfermedades Diarreicas Agudas muestran una reducción con respecto al año anterior, pues hasta el cierre de julio se notificaron 1,985 atenciones médicas, una cifra menor a las 4,067 reportadas en igual período de 2024.

No obstante, el 37,4 % de los casos requirió ingreso hospitalario y más de la mitad correspondió a menores de 15 años.

La clasificación de riesgo sitúa a Morón, Primero de Enero y Venezuela como municipios de mayor vulnerabilidad, mientras Florencia y Majagua aparecen en riesgo medio.

Aunque los números reflejan cierta mejoría, las condiciones climáticas actuales son propicias para un repunte, por lo que se exhorta a no bajar la guardia.

La situación epidemiológica evidencia una presión creciente sobre la población avileña, que entre llamados a la prevención y cifras que continúan al alza enfrenta un escenario marcado por la fragilidad sanitaria y la necesidad de un esfuerzo conjunto para contener las enfermedades.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) confirmó el 20 de agosto que hay transmisión activa de chikungunya en el municipio de Perico, Matanzas, donde persisten elevados niveles de infestación de mosquitos, situación que mantiene en alerta a la población.

Según informó el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Minsap, en la zona se han reportado casos de chikungunya sin fallecidos ni pacientes graves. No obstante, dijo que los síntomas, sobre todo fuertes dolores articulares, afectan notablemente la calidad de vida de los enfermos.

Además del chikungunya, las autoridades confirmaron circulación del virus Oropouche en 11 provincias y 24 municipios del país.

"Está un poco más extendido que el dengue, aunque dengue hay en muchos lugares, pero estamos hablando de transmisión", agregó Durán.

Aunque en este caso no se han registrado pacientes graves ni críticos, el especialista reiteró la necesidad de reforzar el saneamiento ambiental y la eliminación de criaderos.

Paralelamente, el dengue presenta mayor complejidad, con tres casos graves y un paciente crítico hospitalizados en terapia intensiva.

El especialista reconoció el esfuerzo de las brigadas de fumigación y control vectorial en Matanzas, pero advirtió que la transmisión continúa activa y requiere la cooperación ciudadana.

Asimismo, la provincia de Guantánamo acumula más de 9,000 consultas médicas por infecciones respiratorias agudas entre enero y agosto, un incremento respecto al año anterior que, según especialistas, se debe tanto a la estacionalidad de estas enfermedades como al aumento de las temperaturas, condiciones que facilitan la propagación de virus y bacterias.

En medio de un verano de calor extremo y alta circulación viral, el sistema sanitario del territorio enfrenta una presión creciente, mientras las autoridades llaman a no subestimar síntomas que pueden derivar en cuadros graves, sobre todo en los grupos de riesgo.

Hospitales de varias provincias cubanas han reactivado sus salas de atención a pacientes con síntomas compatibles con covid-19, tras el ingreso de decenas de personas con afecciones respiratorias.

Aunque las autoridades sanitarias no han emitido cifras oficiales, personal médico ha confirmado un incremento en los ingresos por síntomas compatibles con la variante XFG, una cepa descendiente de Ómicron, altamente contagiosa incluso en personas asintomáticas, según reportó el sitio de la emisora radial oficialista Radio Mambí.

La situación ha llevado a un llamado urgente al uso del nasobuco (mascarilla) en espacios cerrados, transporte público, centros de trabajo y lugares con alta concentración de personas.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) advirtió sobre un aumento sostenido de enfermedades respiratorias agudas, casos de dengue y hepatitis A en varias provincias, como parte de un panorama epidemiológico nacional cada vez más complejo.

