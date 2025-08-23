Roban pertenencias a motorista impactado por una rastra en La Habana

Moto y rastra en el lugar del accidente Foto © Facebook / Alexander Rios Cruz

Un accidente de tránsito ocurrido el miércoles en la Calzada de Santo Suárez, municipio Diez de Octubre, La Habana, dejó no solo un motorista herido tras ser impactado por una rastra, sino también una escena de indignación social: un sujeto aprovechó la emergencia para robar las pertenencias de la víctima, en lugar de auxiliarla.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 4:00 pm y generó gran conmoción entre vecinos y transeúntes.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, sufrió una lesión en el pie, aunque testigos confirmaron que se encuentra estable, desmintiendo versiones iniciales que hablaban de un fallecimiento en el lugar.

El saqueo en medio de la tragedia

La usuaria Ofun Meyi Tanke Cuba denunció en Facebook que un hombre, que al parecer estaba en el lugar al momento del siniestro, se hizo pasar por familiar del motorista y, bajo ese engaño, sustrajo documentos y objetos personales de la víctima.

Entre lo robado figuran su carnet de identidad, licencia de conducción y otros papeles de importancia.

"Es muy feo que, en vez de tratar de salvar una vida, alguien se dedique a coger pertenencias ajenas. Qué desvergüenza se vive en estos tiempos, qué falta de empatía, por favor seamos más humanos", escribió la denunciante, visiblemente indignada por lo ocurrido.

Una calzada marcada por la tragedia

Vecinos de la zona recordaron que la Calzada de 10 de Octubre es una de las vías más peligrosas de la capital.

"Quien evite esa calzada está evitando la muerte o una lesión para su cuerpo", comentó el internauta Damián Montejo, aludiendo al elevado número de accidentes reportados en ese tramo.

Una tendencia que alarma

Lo sucedido en Santo Suárez no es un hecho aislado.

En Bayamo, a inicios de mes, varios individuos robaron pertenencias a accidentados en un choque que dejó múltiples heridos, mientras otros se dedicaban a filmar la tragedia con sus celulares.

En abril de 2024, en Santiago de Cuba, una mujer herida en moto fue despojada de dinero y documentos por quien fingió ayudarla.

Ese mismo año, en La Habana Vieja, robaron el celular de un fallecido y el dinero de un conductor herido en un siniestro vial.

Estos episodios ponen de relieve una fractura ética que va más allá de la crisis económica.

En medio de la escasez y el desgaste social, se multiplican comportamientos que reflejan una erosión profunda de la solidaridad.

La respuesta instintiva, en algunos casos, no es socorrer al caído, sino aprovecharse de su vulnerabilidad.

Miseria y deshumanización

El robo a un motorista herido en La Habana ilustra lo que muchos llaman la miseria humana en tiempos de crisis.

No se trata solo de la falta de recursos materiales, sino de la pérdida de valores esenciales: la empatía, la solidaridad y el respeto por la vida.

Aunque las autoridades han actuado en otros casos, con detenciones y procesos judiciales, la condena más dura viene de la ciudadanía, que se niega a normalizar la indiferencia y la rapiña en medio de la desgracia.

Cada robo a un accidentado es un recordatorio de que la reconstrucción que Cuba necesita no es únicamente económica, sino también moral y social.

