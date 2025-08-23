Auto queda volcado tras choque en céntrica avenida de La Habana

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este viernes en el municipio Playa, en la intersección de las calles 19 y 46, dejó como saldo un automóvil volcado en plena vía, generando gran alarma entre los transeúntes y vecinos de la zona.

De acuerdo con una de las hipótesis expuestas en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el vehículo habría sido impactado por otro automóvil mientras transitaba por la avenida, lo que provocó que perdiera la estabilidad y terminara con las ruedas hacia arriba.

Varios peatones corrieron de inmediato a auxiliar a los ocupantes, quienes lograron salir del auto antes de la llegada de las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque se desconoce la magnitud de las lesiones de los involucrados.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido mientras agentes policiales trabajaban en el lugar para retirar el vehículo y restablecer la circulación.

Los accidentes de este tipo se han vuelto frecuentes en La Habana, donde la combinación de imprudencias al volante, mal estado de las vías y deficiencias técnicas en muchos vehículos representan un riesgo constante para la seguridad vial.

El hecho en Playa vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención y control para reducir la siniestralidad en las calles de la capital.

Días atrás, un accidente de tránsito ocurrió en la calle Vía Blanca, a la altura del puente de los Elevados, en La Habana, cuando un triciclo perdió el control y terminó volcado en plena vía.

Previamente, un motorista había resultado gravemente herido tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana.

La víctima fue un hombre que conducía una moto y sufrió la mutilación de un pie tras ser impactado por un vehículo, presuntamente operado por un botero.

