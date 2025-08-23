Cubano viaja a Colombia para el concurso de Míster Earth International

Con la bandera en alto, Jorge Olivera viajó a Colombia para defender a Cuba en Mister Earth International 2025.

El joven cubano Jorge Olivera emprendió este sábado un viaje rumbo a Bogotá para representar a la isla en el certamen Mister Earth International 2025, una competencia internacional de belleza masculina que combina estética con un fuerte mensaje ambiental.

Olivera, quien porta la banda de Mister Earth Cuba, despegó desde Miami cargando la bandera cubana y un discurso lleno de orgullo por su tierra. “Cada paso que doy lleva conmigo la esencia de mi cultura, su fuerza y su gente. Este no es solo mi sueño, es el de todos los que creen que con pasión y dedicación no hay meta imposible”, escribió antes de partir, en un mensaje en Facebook.

En redes sociales, se le ve en el aeropuerto ondeando la bandera cubana, acompañado de amigos, reinas de belleza y simpatizantes que lo despidieron con muestras de cariño.

Su participación ha despertado entusiasmo entre cubanos dentro y fuera de la isla, que lo ven como un símbolo de representación en un escenario internacional donde pocas veces se escucha el nombre de Cuba.

El concurso Mister Earth International, cuya primera edición se celebró en Venezuela en 2023, busca promover la defensa del medio ambiente a través de sus embajadores.

En la edición inaugural, un cubano, Alejandro Carrión, logró alzarse con el título elemental de Mister Earth Fire. Este año, Olivera aspira a dar un paso más y posicionar a la isla con fuerza en el certamen que reúne candidatos de todo el mundo.

Con un mensaje de sostenibilidad y compromiso social, Jorge asegura que su mayor propósito es dejar en alto a Cuba en una plataforma global. “Representar a mi Cuba ha sido un honor que guardaré para siempre. La bandera sigue latiendo en mi alma”, afirmó en otra de sus publicaciones recientes.

El concurso se celebrará en Bogotá del 23 al 31 de agosto y coronará a un nuevo Mister Earth International, junto a los títulos elementales que distinguen a finalistas. Para Olivera, más allá de la competencia, el viaje significa la oportunidad de mostrar que los sueños de los cubanos, aunque muchas veces limitados por fronteras o contextos difíciles, pueden llegar a escenarios internacionales.

