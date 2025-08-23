Cubano viaja a Colombia para el concurso de Míster Earth International

Vídeos relacionados:
El joven cubano Jorge Olivera emprendió este sábado un viaje rumbo a Bogotá para representar a la isla en el certamen Mister Earth International 2025, una competencia internacional de belleza masculina que combina estética con un fuerte mensaje ambiental.
Olivera, quien porta la banda de Mister Earth Cuba, despegó desde Miami cargando la bandera cubana y un discurso lleno de orgullo por su tierra. “Cada paso que doy lleva conmigo la esencia de mi cultura, su fuerza y su gente. Este no es solo mi sueño, es el de todos los que creen que con pasión y dedicación no hay meta imposible”, escribió antes de partir, en un mensaje en Facebook.
En redes sociales, se le ve en el aeropuerto ondeando la bandera cubana, acompañado de amigos, reinas de belleza y simpatizantes que lo despidieron con muestras de cariño.
Su participación ha despertado entusiasmo entre cubanos dentro y fuera de la isla, que lo ven como un símbolo de representación en un escenario internacional donde pocas veces se escucha el nombre de Cuba.
El concurso Mister Earth International, cuya primera edición se celebró en Venezuela en 2023, busca promover la defensa del medio ambiente a través de sus embajadores.
En la edición inaugural, un cubano, Alejandro Carrión, logró alzarse con el título elemental de Mister Earth Fire. Este año, Olivera aspira a dar un paso más y posicionar a la isla con fuerza en el certamen que reúne candidatos de todo el mundo.
Con un mensaje de sostenibilidad y compromiso social, Jorge asegura que su mayor propósito es dejar en alto a Cuba en una plataforma global. “Representar a mi Cuba ha sido un honor que guardaré para siempre. La bandera sigue latiendo en mi alma”, afirmó en otra de sus publicaciones recientes.
El concurso se celebrará en Bogotá del 23 al 31 de agosto y coronará a un nuevo Mister Earth International, junto a los títulos elementales que distinguen a finalistas. Para Olivera, más allá de la competencia, el viaje significa la oportunidad de mostrar que los sueños de los cubanos, aunque muchas veces limitados por fronteras o contextos difíciles, pueden llegar a escenarios internacionales.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Jorge Olivera en Mister Earth International 2025
¿Quién es Jorge Olivera y cuál es su papel en Mister Earth International 2025?
Jorge Olivera es un joven cubano que viajó a Bogotá para representar a Cuba en el certamen Mister Earth International 2025. Él porta la banda de Mister Earth Cuba y busca promover un mensaje de sostenibilidad y compromiso social. Su participación ha generado entusiasmo entre los cubanos, quienes lo ven como un símbolo de representación en un escenario internacional.
¿Cuál es el objetivo del concurso Mister Earth International?
El concurso Mister Earth International busca promover la defensa del medio ambiente a través de sus embajadores. Esta competencia de belleza masculina se centra en combinar la estética con un mensaje ambiental fuerte, y reúne a candidatos de todo el mundo para difundir la importancia de la sostenibilidad.
¿Qué logros previos ha tenido Cuba en concursos de belleza internacionales recientes?
Cuba ha tenido varios éxitos recientes en concursos de belleza internacionales. Alejandro Carrión obtuvo el título de Mister Earth Fire en la primera edición de Mister Earth International en 2023. Además, Antuan Obregón fue coronado como Mister Grand International 2025, Leah Reyes ganó Miss Teen Earth 2025, y Naisha Nardo se coronó como Miss Teen Global 2025. Estos logros muestran la creciente presencia y éxito de Cuba en el ámbito internacional de la belleza.
¿Qué importancia tiene la representación de Cuba en Mister Earth International 2025?
La representación de Cuba en Mister Earth International 2025 es significativa porque permite mostrar al mundo que los sueños de los cubanos pueden llegar a escenarios internacionales, a pesar de las dificultades. Jorge Olivera busca dejar en alto a Cuba en una plataforma global, motivando a otros cubanos dentro y fuera de la isla.
