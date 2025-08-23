Continúan los robos en radiobases de ETECSA en Santiago de Cuba

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) denunció un nuevo acto vandálico contra una de sus radiobases en San Vicente, Santiago de Cuba, que dejó a más de 2.500 usuarios sin servicio de telefonía móvil ni acceso a internet.

La compañía confirmó el robo de baterías y la destrucción de equipos adicionales, lo que vuelve a poner en evidencia la creciente ola de ataques contra la infraestructura de telecomunicaciones en la provincia.

Según detalló un directivo de la empresa a la televisión estatal, la radiobase afectada había sido instalada recientemente y estaba lista para entrar en funcionamiento el día posterior al robo.

El funcionario explicó que estos sistemas cuentan con bancos de baterías que permiten mantener la cobertura en caso de cortes eléctricos, lo que los convierte en el principal objetivo de los delincuentes.

Sin embargo, en esta ocasión los autores no se limitaron a la sustracción de las baterías: también destrozaron rectificadores, cableado y otros equipos de alto costo e importación, provocando pérdidas millonarias en divisas para el país.

El dirigente calificó los hechos como un "acto de vandalismo" y advirtió que este tipo de sabotajes no solo afectan a la empresa, sino que también "atentan contra el desarrollo socioeconómico" al dejar incomunicadas comunidades enteras.

Llamó además a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar en la protección de estas instalaciones estratégicas.

Consecuencias para los habitantes de San Vicente

Tras el robo, los residentes del poblado han tenido que desplazarse largas distancias para encontrar señal móvil, en un contexto en que la comunicación a través de internet y telefonía es vital para mantener contacto con familiares y realizar gestiones cotidianas.

La ubicación apartada de la radiobase ha complicado la identificación de los responsables, quienes hasta ahora permanecen en libertad.

ETECSA reconoció que, en muchos casos, las baterías robadas terminan en el mercado informal o se utilizan en hogares para alimentar inversores eléctricos, lo que dificulta aún más el rastreo de los culpables.

La compañía reiteró que los equipos sustraídos y dañados son de difícil reposición inmediata y que no existe una fecha definida para restablecer el servicio en San Vicente.

Un problema que se repite

Este incidente no es aislado.

Trabajadores de ETECSA en Santiago han denunciado reiteradamente en redes sociales la proliferación de sabotajes contra radiobases en la provincia, en algunos casos con hasta seis ataques a una misma instalación.

Entre los equipos más codiciados se encuentran bancos de baterías, rectificadores, cables y combustible de grupos electrógenos, todos de alto valor y utilidad en el mercado clandestino.

El ingeniero Luis Enrique Torres Almarales, empleado de la empresa, calificó estos hechos como “sabotajes intencionales” que dañan la economía nacional y afectan gravemente la conectividad de comunidades enteras.

También reclamó mayor vigilancia policial y medidas ejemplarizantes contra los autores, recordando que los trabajadores de telecomunicaciones no son custodios, sino técnicos responsables de mantener la red en funcionamiento.

Castigos más severos

El gobierno cubano ha advertido que los actos vandálicos contra la infraestructura de telecomunicaciones serán sancionados bajo el artículo 125 del Código Penal, que tipifica estos delitos como sabotaje y contempla penas de hasta 15 años de cárcel.

Las autoridades sostienen que estos ataques representan una amenaza a la seguridad nacional, especialmente en un contexto de crisis energética y tecnológica.

No obstante, sectores críticos denuncian que la narrativa oficial sirve también como cortina de humo para encubrir el deterioro del mantenimiento y la vulnerabilidad de las redes.

En provincias como Holguín también se han registrado robos de combustible en grupos electrógenos, lo que evidencia un patrón que rebasa Santiago de Cuba.

Un escenario sin solución a la vista

En lo que va de 2025, Santiago de Cuba ha registrado al menos 17 radiobases vandalizadas, muchas de ellas de reciente instalación.

Los ataques ocurren tanto en áreas urbanas como rurales, principalmente durante la noche y aprovechando los prolongados apagones eléctricos.

ETECSA asegura que ha reforzado el monitoreo remoto de sus instalaciones, pero admite que los delincuentes se han adaptado, accediendo a los gabinetes por la parte trasera para evadir las alarmas.

Mientras tanto, miles de cubanos permanecen incomunicados cada vez que ocurre un robo, una situación que revela las debilidades estructurales de la única empresa de telecomunicaciones en la isla y la persistencia de un problema sin una solución definitiva.

