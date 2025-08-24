Muestran estado de insalubridad del Hospital Infantil de La Habana

Vídeos relacionados:
Un cubano identificado en redes sociales como Rolando Castellanos denunció con fotos el estado de insalubridad del Hospital Infantil de La Habana, donde permanece ingresado su sobrino con fiebre de 39 grados.
Las imágenes muestran salas con paredes desconchadas y llenas de moho, baños en condiciones deplorables, mobiliario oxidado y un ambiente que dista mucho de lo que debería ser un centro de atención pediátrica.
“Ni a los cerdos se les encierra en semejante cochinada”, expresó Castellanos en su publicación, donde lamentó que enfermos vulnerables sean obligados a permanecer en lugares que calificó de “pocilgas”.
Su denuncia revive la indignación de muchas familias cubanas que atraviesan situaciones similares en hospitales del país, marcados por el abandono y la falta de condiciones mínimas.
En Camagüey, el periodista José Luis Tan Estrada mostró recientemente baños de la sala de cirugía del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech convertidos en “ruinas olvidadas” y describió la escena como un “campo de exterminio silencioso” por el riesgo de infecciones.
Y en Matanzas, una joven compartió en TikTok el día a día acompañando a su abuela en el hospital Faustino Pérez, donde tuvo que acarrear cubos de agua porque no había suministro.
Denuncias similares han surgido en Guantánamo, Holguín y Güines, evidenciando un deterioro generalizado del sistema hospitalario que contrasta con la narrativa oficial de Cuba como “potencia médica”.
Mientras tanto, el personal sanitario sigue recibiendo el reconocimiento de pacientes y familiares por su esfuerzo, aunque carezca de los recursos indispensables para brindar atención en condiciones dignas.
Preguntas Frecuentes sobre la Insalubridad en Hospitales de Cuba
¿Cuál es el estado actual del Hospital Infantil de La Habana?
El Hospital Infantil de La Habana presenta un estado de insalubridad severo, con paredes desconchadas y llenas de moho, baños en condiciones deplorables y mobiliario oxidado. Estas condiciones son inadecuadas para un centro de atención pediátrica, poniendo en riesgo la salud de los niños ingresados.
¿Cómo afecta la crisis hospitalaria a otros centros de salud en Cuba?
La crisis hospitalaria en Cuba es generalizada, afectando a múltiples centros de salud en todo el país. Ejemplos incluyen el Hospital Provincial de Camagüey, descrito como "ruinas olvidadas", y el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin en Holguín, que lidia con plagas y falta de higiene. Estos problemas reflejan un deterioro estructural en el sistema de salud cubano, que contradice la narrativa oficial de Cuba como "potencia médica".
¿Qué denuncias se han hecho sobre la insalubridad en hospitales cubanos?
Se han realizado numerosas denuncias sobre la insalubridad en hospitales cubanos, incluyendo condiciones deplorables en baños, presencia de plagas y deterioro de infraestructura. Pacientes y familiares han reportado problemas graves como falta de agua, basura acumulada y uso de botones como sustituto de insumos médicos. Estas denuncias evidencian un colapso en los servicios básicos de salud en todo el país.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis hospitalaria?
El gobierno cubano ha reconocido la crisis en el sistema sanitario, pero ha atribuido parte de los problemas al bloqueo económico. Sin embargo, las acciones concretas para solucionar el deterioro de los hospitales han sido insuficientes, dejando a pacientes y personal médico en condiciones críticas.
¿Cómo afecta esta situación al personal médico en Cuba?
A pesar de las duras condiciones, el personal médico cubano sigue recibiendo reconocimiento por su dedicación y esfuerzo. Sin embargo, la falta de recursos y condiciones dignas de trabajo limita su capacidad para brindar atención adecuada, lo que genera frustración tanto en los profesionales de la salud como en los pacientes.
