Actualizan estado de salud de víctima de agresión en el centro cultural de Villa Clara

El trabajador Michel Medina Gómez, de 39 años, una de las víctimas del incidente ocurrido el pasado sábado en el Centro Cultural Somos Jóvenes de Santa Clara, evoluciona de manera favorable tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por lesiones en la cabeza.

Según informó el periodista oficialista Henry Omar Pérez, de la Agencia Cubana de Noticias, Medina fue ingresado en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro luego de que una Tomografía Axial Computarizada revelara una hemorragia intraparenquimatosa y un hematoma subgaleal.

La operación permitió evacuar un pequeño hematoma cerebral, y tras mantenerse estable en el postoperatorio, fue trasladado desde la Unidad de Cuidados Intensivos hacia una sala convencional de Neurocirugía.

El jefe de esa unidad, Armando Caballero, aseguró que el paciente presenta un adecuado nivel de conciencia, mientras que el director del hospital, José Esteban Roig, garantizó la disponibilidad de insumos y medicamentos para su atención, subrayó Pérez.

El ataque en el centro cultural, ocurrido el pasado sábado, conmocionó a la ciudad de Santa Clara. Dos hermanos protagonizaron una riña en el local y agredieron a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Como resultado, perdió la vida un empleado identificado como Dainier Rodríguez Rodríguez, mientras que Medina Gómez y otro trabajador resultaron heridos. Este último fue dado de alta pocas horas después.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, a través de una publicación en sus redes sociales, informó que los agresores, identificados como hermanos, lograron darse a la fuga.

Además, recalcó que las autoridades del Ministerio del Interior en Villa Clara se encontraban investigando y enfocados en la captura de los hermanos.

Posteriormente, el periodista Mario Vallejo informó que recibió el video del momento exacto del crimen y, debido a la crudeza del material, decidió no publicar la grabación completa, aunque compartió capturas de pantalla que muestran sangre en el piso y escenas de caos.

De acuerdo con el reportero, el presunto autor del homicidio fue identificado como Roberto Carlos Rodríguez, conocido en la localidad como “jimagua”, porque tiene un hermano gemelo que también estuvo presente en la pelea y resultó golpeado.

Este lunes trascendió que los presuntos responsables del hecho violento que terminó con el fallecimiento de un trabajador fueron capturados por fuerzas del Ministerio del Interior.

El periodista oficialista Henry Omar Pérez confirmó en Facebook la noticia y explicó que la detención de los implicados es resultado del proceso investigativo abierto tras el crimen.

Según la información, los arrestados –cuyos nombres no fueron revelados– serán puestos a disposición de los tribunales en los próximos días.

"No habrá nunca impunidad para aquellos que delinquen, menos para quienes privan a otros del bien más preciado: la vida", reiteró el vocero oficialista que no reveló los nombres de los detenidos.

