“Las dos Habana”: periodista cubano expone el contraste entre lujo turístico y miseria cotidiana

El periodista deportivo cubano Raúl Rodríguez compartió en sus redes sociales un post que retrata con crudeza las contradicciones de la vida actual en La Habana.

A través de una serie de imágenes, Rodríguez, un experimentado y destacado comunicador radial, contrapuso los majestuosos hoteles levantados por el régimen con las escenas cotidianas de basureros desbordados en las esquinas de La Habana.

Publicación de Facebook/Raúl Rodríguez

“Las dos Habana. Una mirable, que resiste, la maquillan de vez en cuando, la hacen resistir; otra que agoniza, duele, pide a gritos que le pasen la mano”, escribió, refiriéndose a lo que él mismo describe como “imágenes de cualquier día del sofocante agosto de 2025”.

Según explicó, algunas de las fotos fueron tomadas desde un ómnibus destinado al turismo, mientras que otras capturan el deterioro visible en las profundidades de los 15 municipios habaneros.

Contraste doloroso

La publicación ilustra la doble cara de una ciudad donde el régimen invierte millones en infraestructura hotelera, mientras sus ciudadanos lidian con acumulación de basura, falta de servicios básicos, apagones y una vida marcada por la miseria.

El testimonio gráfico de Rodríguez se suma a las denuncias que circulan cada vez con más frecuencia en redes sociales, donde los cubanos documentan el deterioro de barrios enteros frente a un gobierno que insiste en enarbolar hacia el exterior un sistema “de logros” mientras la realidad interna muestra un panorama de abandono y carencias.

Facebook/Raúl Rodríguez

La Habana… un reflejo de la Cuba actual

En Cuba, la pobreza se palpa en cada esquina. Las familias sobreviven con lo mínimo en medio de apagones, escasez de alimentos y salarios que no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas.

La población vive atrapada en una crisis interminable que se agrava con la inflación y el éxodo masivo de jóvenes que huyen de la miseria en busca de un futuro digno fuera de la isla.

La arquitectura, que alguna vez fue orgullo de La Habana y de muchas ciudades del país, se encuentra hoy en ruinas.

Edificios coloniales y construcciones del siglo XX se desploman por falta de mantenimiento, dejando a decenas de familias sin techo. Los derrumbes se han vuelto frecuentes, mientras el régimen apenas ofrece soluciones reales y responsabiliza al “bloqueo” de su propia desidia y mala gestión.

Paradójicamente, el gobierno comunista invierte millones en construir y promocionar hoteles de lujo destinados al turismo extranjero, mientras los hospitales carecen de medicinas, los equipos médicos se encuentran obsoletos y los pacientes deben llevar desde jeringuillas hasta antibióticos para poder ser atendidos.

Esta contradicción ilustra la prioridad del régimen: atraer divisas para sostener su aparato de poder, aunque el pueblo cubano siga sumido en la precariedad más profunda.

