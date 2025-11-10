Otro talento que se va: el joven pitcher Ángel Fernández abandona Cuba rumbo a República Dominicana

Vídeos relacionados:

El éxodo de peloteros cubanos continúa golpeando sin pausa al béisbol nacional. Esta vez, el protagonista es el pitcher derecho Ángel Fernández, uno de los lanzadores juveniles más prometedores de la Isla, quien salió recientemente de Cuba hacia la República Dominicana en busca de firmar con una organización de Grandes Ligas (MLB).

Según informó el periodista Francys Romero en sus redes sociales, con apenas 17 años y una estatura de 6 pies y 3 pulgadas, Fernández ha sido considerado durante los últimos años uno de los mejores brazos del béisbol juvenil cubano.

El comunicador agregó que la velocidad del serpentinero ronda las 90 millas por hora, una marca destacable para su edad y que lo coloca en el radar de varios cazatalentos internacionales.

Un talento que apuntaba alto

Natural de Santa Clara, Villa Clara, el joven derecho tuvo un desempeño sobresaliente en los campeonatos nacionales de las categorías U-15 y U-18, donde acumuló 10 victorias y 120 ponches en 102 innings.

En la final del Campeonato Nacional U-18 de 2024, fue una de las figuras clave del título villaclareño al lanzar 17 entradas con 22 ponches y solo una carrera permitida, una actuación que lo confirmó como uno de los talentos más completos de su generación.

De acuerdo con los reportes, Fernández será elegible para firmar durante el período internacional 2024-2025, donde buscará iniciar su carrera profesional en el sistema de ligas menores de Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Un reflejo del éxodo que vacía el béisbol cubano

La salida de Fernández no es un hecho aislado, sino parte de un éxodo imparable de jóvenes peloteros cubanos que, ante la falta de oportunidades y las precarias condiciones del sistema deportivo en la Isla, buscan cumplir sus sueños fuera del control estatal.

La consecuencia directa de esta fuga constante se refleja en el bajo nivel competitivo de la Serie Nacional y en los pobres resultados de Cuba en eventos internacionales, donde el país ha pasado de potencia mundial a aspirante sin rumbo.

Mientras el régimen intenta maquillar la crisis del béisbol con torneos locales y acuerdos puntuales con ligas extranjeras, la realidad es que los mejores talentos siguen saliendo cada año, empujados por la falta de futuro y las limitaciones de un sistema que ya no les ofrece ni estabilidad ni desarrollo.

Una promesa más que se escapa

El caso de Ángel Fernández resume la historia reciente del béisbol cubano: jóvenes con talento, formados en condiciones difíciles, que terminan emigrando para poder ser libres y competir al máximo nivel.

Con su partida hacia República Dominicana, Cuba pierde otro diamante en bruto.