Fotógrafo cubano captura impresionantes imágenes del tocororo, ave nacional de Cuba

El fotógrafo cubano Yadiel Veunes logró captar con su lente impresionantes imágenes del tocororo, el ave nacional de Cuba, después de un arduo trabajo de observación y estudio de sus hábitos que le permitió retratarla con una calidad que resalta su belleza.
Veunes explicó a través de su perfil en Instagram que este había sido uno de sus grandes retos del año, ya que la especie le resultaba particularmente difícil de fotografiar, sobre todo en vuelo.
Para conseguirlo dedicó muchos días a estudiar su comportamiento desde la distancia y recopilar datos que le sirvieron para planificar las tomas.
El fotógrafo señaló que en los últimos tiempos lo que más disfruta es precisamente el estudio del comportamiento de las especies, un enfoque que le ha aportado mejores resultados en su trabajo.
Adelantó además que para el próximo año tiene en la mira a otras aves como el merlín, la cartacuba y algunas especies migratorias, en un esfuerzo por seguir ampliando su colección de imágenes de la fauna cubana.
En 2022, vecinos del poblado de Miller, cercano a Placetas, Villa Clara, quedaron sorprendidos por el avistamiento de tres tocororos, aves que viven habitualmente en zonas boscosas y pinares, como la sierra del Escambray.
Lo más leído hoy:
El tocororo está considerado como el ave endémica más bella del país, y puede verse fundamentalmente en el Escambray, la Ciénaga de Zapata, la Sierra de los Órganos, la Isla de la Juventud y el complejo montañoso de la Sierra Maestra.
En Cuba existen dos formas ligeramente distintas de tocororos, la que vive en la Isla de Cuba y cayos adyacentes, con el nombre científico de P. temnurus temnurus; y la que habita en Isla de la Juventud, que es reconocida como P. temnurus vescus.
Fue declarado ave nacional de Cuba por poseer los colores de la bandera en su plumaje y para prohibir su caza y captura, el Ministerio de la Agricultura dictó en 1982 la Resolución No.81.
Otras maneras de nombrar a este pariente del quetzal, es tocoloro -así le nombran en muchos sitios los campesinos- y en el Oriente de Cuba se le identifica mediante el vocablo taíno guatiní.
Para descubrirlo entre la vegetación donde suele esconderse es preciso prestar atención a su sonido onomatopéyico “tó-coro”, y algunos ladridos roncos, cloqueos y murmullos, aunque estos son menos frecuentes.
Una leyenda precolombina relata que una hermosa mujer taína se quitó la vida al ser puesta en cautiverio, pero la diosa Atabey la vio desde el cielo y le hizo revivir en la forma del ave, que solo puede sobrevivir en libertad.
Preguntas frecuentes sobre la fotografía del Tocororo y la protección de aves en Cuba
¿Quién es Yadiel Veunes y qué logró con respecto al Tocororo?
Yadiel Veunes es un fotógrafo cubano especializado en la vida silvestre que logró capturar impresionantes imágenes del Tocororo, el ave nacional de Cuba. Este logro fue resultado de un arduo trabajo de observación y estudio de los hábitos de esta especie, lo que le permitió retratarla con una calidad destacable.
¿Por qué es importante proteger al Tocororo y otras aves en Cuba?
El Tocororo, junto con otras aves endémicas de Cuba, forma parte del patrimonio natural del país. Proteger a estas especies es crucial para conservar la biodiversidad y los ecosistemas locales. Además, el tráfico ilegal de aves, como se ha documentado en intentos de contrabando frustrados, representa una amenaza significativa para su conservación.
¿Qué acciones se están tomando contra el tráfico de aves en Cuba?
Las autoridades cubanas han implementado medidas para combatir el tráfico ilegal de aves, incluyendo operativos de vigilancia en aeropuertos y carreteras. Recientemente, se frustró un intento de contrabando de aves y huevos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y se aplicaron medidas de rigor contra los infractores. Estas acciones se enmarcan en las regulaciones nacionales e internacionales para la protección de especies amenazadas.
¿Qué desafíos enfrenta la conservación del Tocororo y otras aves en Cuba?
La conservación del Tocororo y otras aves en Cuba enfrenta varios desafíos, incluyendo la persistencia del tráfico ilegal de fauna, la pérdida de hábitats naturales y el cambio climático. Estos factores amenazan la supervivencia de muchas especies endémicas, haciendo crucial la implementación de políticas efectivas de protección y educación ambiental.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.