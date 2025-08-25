Tasa de cambio en Cuba: ¿Cómo han empezado la semana el dólar y las restantes divisas?

Billete de un dólar (Imagen de referencia)

En calma, así amanecieron este lunes las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano.

El dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) suman su cuarto día consecutivo sin cambios de precio, según el parte diario de elTOQUE que documenta los altibajos de las tres monedas.

A las 7:00 a.m. de este 25 de agosto, el dólar continúa tasado en 405 CUP y el euro en 450.

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), retiene de momento los 195 CUP a que arribó el pasado viernes, tras haber caído cinco pesos de golpe.

Evolución de la tasa de cambio

Es un hecho es que la moneda nacional se va a bolina, que los cubanos de a pie pierden poder adquisitivo, y que el gobierno cubano sigue callado pese a promesas de reforma cambiaria de las que hasta el momento no han dicho ni pío.

Tasa de cambio hoy 25/08/2025 - 7:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 405 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 195 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 25 de agosto:

1 USD = 405 CUP.

5 USD = 2,025 CUP.

10 USD = 4,050 CUP.

20 USD = 8,100 CUP.

50 USD = 20,250 CUP.

100 USD = 40,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2,250 CUP.

10 EUR = 4,500 CUP.

20 EUR = 9,000 CUP.

50 EUR = 22,500 CUP.

100 EUR = 45,000 CUP.

200 EUR = 90,000 CUP.

500 EUR = 225,000 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.