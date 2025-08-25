Tasa de cambio en Cuba: ¿Cómo han empezado la semana el dólar y las restantes divisas?

¿Cómo han evolucionado las divisas en las últimas horas?

Lunes, 25 Agosto, 2025 - 07:35

Billete de un dólar (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

En calma, así amanecieron este lunes las tres divisas de referencia en el mercado informal cubano.

El dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) suman su cuarto día consecutivo sin cambios de precio, según el parte diario de elTOQUE que documenta los altibajos de las tres monedas.

A las 7:00 a.m. de este 25 de agosto, el dólar continúa tasado en 405 CUP y el euro en 450.

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), retiene de momento los 195 CUP a que arribó el pasado viernes, tras haber caído cinco pesos de golpe.

Evolución de la tasa de cambio

Es un hecho es que la moneda nacional se va a bolina, que los cubanos de a pie pierden poder adquisitivo, y que el gobierno cubano sigue callado pese a promesas de reforma cambiaria de las que hasta el momento no han dicho ni pío.

Tasa de cambio hoy 25/08/2025 - 7:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 405 CUP.

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 195 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 25 de agosto:

1 USD = 405 CUP.

5 USD = 2,025 CUP.

10 USD = 4,050 CUP.

20 USD = 8,100 CUP.

50 USD = 20,250 CUP.

100 USD = 40,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2,250 CUP.

10 EUR = 4,500 CUP.

20 EUR = 9,000 CUP.

50 EUR = 22,500 CUP.

100 EUR = 45,000 CUP.

200 EUR = 90,000 CUP.

500 EUR = 225,000 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.

COMENTAR

Archivado en:

Tasa de cambio informal en Cuba
Cambio de divisas en Cuba
Dólar
Dolarización en Cuba
Euro
MLC
Peso cubano
Mercado negro
Dinero
Noticias de Cuba
Videos
Noticias en 2025
Noticias en Agosto del 2025
Noticias del Lunes, 25 de Agosto del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada