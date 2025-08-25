La UNE anuncia más apagones masivos por déficit cercano a los 1,800 MW

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció que este lunes el país enfrentará apagones masivos debido a un déficit de generación cercano a los 1,800 MW, una de las cifras más altas del año.

Según la nota oficial publicada en su página de Facebook, el día anterior se reportaron afectaciones durante las 24 horas, con un déficit máximo de 1,684 MW a las 20:50 horas, coincidiendo con el horario de mayor demanda. El desbalance se atribuye a la no entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz y a las limitaciones en la unidad 3 de la CTE Cienfuegos.

La UNE detalló que a las 06:00 a.m. la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 2,020 MW, frente a una demanda de 3,294 MW, lo que provocó un déficit de 1,296 MW. "En el horario de la media se estima una afectación de 1280 MW", añade el parte oficial.

En cuanto al aporte de las fuentes renovables, la empresa señaló que los 25 nuevos parques solares generaron 2,966 MWh, con una entrega máxima de 544 MW.

Para el horario pico, se estima una disponibilidad de 2,120 MW frente a una demanda máxima de 3,840 MW. De mantenerse las condiciones actuales, la afectación ascendería a 1,790 MW.

En el caso de La Habana, la Empresa Eléctrica provincial informó que el 24 de agosto la capital sufrió interrupciones desde las 2:00 p.m. hasta la madrugada, con una afectación máxima de 58 MW a las 8:50 p.m. El servicio se restableció a las 3:27 a.m., aunque no fue necesario aplicar todos los bloques de apagones previstos.

Lo más leído hoy:

La programación publicada para este 25 de agosto y madrugada del 26 incluye cortes en diferentes zonas de la ciudad, distribuidos entre los bloques B1 y B6, en horarios escalonados desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. del día siguiente.

La UNE concluyó señalando que las limitaciones en la generación térmica ascienden a 345 MW y que en la jornada se prevé la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que se encuentran fuera de servicio por falta de combustible.

Indignación creciente por el incumplimiento oficial

El anuncio de la UNE se produce apenas cinco días después de que se confirmara el fracaso del gobierno en su promesa de limitar los apagones a cuatro horas diarias durante el verano de 2025. En la práctica, los cubanos enfrentan cortes que alcanzan hasta las 20 horas sin electricidad, con graves consecuencias en la vida cotidiana.

Las reacciones ciudadanas recogidas en redes sociales muestran un profundo hartazgo: usuarios denuncian la pérdida de alimentos, noches enteras a la intemperie para escapar del calor y la falta de alternativas para cocinar, recurriendo a la leña o al carbón. Muchos señalan la distancia entre la propaganda oficial y la realidad que sufren las familias.

Los comentarios reflejan desde sarcasmo hasta dolor y frustración: “Es un país que no tiene nada para el pueblo, ni electricidad ni medicina… cada día estamos peor”, escribió una internauta, mientras otros advirtieron que la paciencia social “también tiene un límite”.

Preguntas Frecuentes sobre los Apagones en Cuba