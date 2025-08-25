"Solo falta un portaaviones": Cubanos reaccionan al despliegue naval de EE.UU. en dirección a Venezuela

Vídeos relacionados:

El anuncio del refuerzo naval de Estados Unidos en el Caribe, con destructores y buques anfibios aproximándose a las costas de Venezuela, desató un intenso debate entre los seguidores de CiberCuba Noticias en Facebook.

Las reacciones, cargadas de humor, esperanza, escepticismo y rechazo frontal a la guerra, reflejaron las expectativas de libertad que anida la sociedad civil cubana, su oposición a los regímenes dictatoriales, así como la polarización que provoca cualquier acción militar en la región.

La corriente mayoritaria: Entusiasmo y expectativa

La opinión más repetida fue la de quienes celebran el movimiento como la antesala del fin de Nicolás Maduro y, en extensión, de la influencia cubana en Caracas. Muchos usuarios ven en la presencia naval estadounidense una oportunidad histórica para derribar dictaduras.

“Solo falta un portaaviones y ya está completo el programa, a la carga con Maduro y sus miserables cómplices”, escribió un internauta, en un comentario que terminó marcando el tono de la ola de entusiasmo.

Otros fueron más directos y exaltados: “No más dictadores delincuentes. Vamos con todo. Abajo el comunismo. Viva la libertad y la democracia. Dios bendiga América. Trump el duro”, celebró otro comentario entre aplausos digitales.

El eco se repitió en decenas de mensajes con un matiz común: la esperanza de que el despliegue naval sea el paso previo a un golpe decisivo contra Maduro y, posteriormente, contra Cuba y Nicaragua. “Que acaben con esos malditos y después les toca a Cuba”, pedía otro lector, reflejando el deseo de muchos de que la presión militar se extienda más allá de Caracas.

El rechazo: Miedo a una masacre

Frente al entusiasmo, otro grupo numeroso expresó alarma ante la posibilidad de una guerra. Su argumento central: los dictadores rara vez caen, pero los que pagan el precio de una invasión son los inocentes.

“Una guerra acaba con miles de personas inocentes… me imagino que hablan porque no están en Venezuela”, advirtió un comentario, recordando que entre las víctimas estarían familias enteras y niños sin relación con la política.

En un tono aún más crítico, alguien replicó directamente a quienes pedían una intervención: “Pidan una invasión estando allí, para que sientan cómo suena una bomba y vean a sus seres queridos morir ante sus ojos. Hay que tener el corazón muy corroído para desear eso”.

Este sector de la conversación insistió en que las guerras no distinguen entre culpables e inocentes y que quienes piden ataques lo hacen desde la distancia, sin tener que enfrentar las consecuencias reales de la violencia.

Sarcasmo y escepticismo

Una corriente más pequeña, pero visible, respondió con sarcasmo, convencida de que no habrá intervención real. “Eso es solo bla bla bla, ellos saben dónde se meten, de ahí no pasan”, comentó alguien con tono de burla.

Otros lo redujeron a puro espectáculo, más pensado para consumo mediático que para una acción concreta. “Esto es lo mismo de antes, amenazas vacías. Al final nunca pasó nada”, escribió otro usuario, evocando anteriores despliegues militares que no desembocaron en operaciones bélicas.

¿Petróleo o narcotráfico?

El debate también giró en torno a las motivaciones de Washington. Para algunos, la prioridad es derribar a un “narcoestado” y poner fin al presunto liderazgo de Maduro en el Cartel de los Soles. “Nicolás Maduro es un narcotraficante, jefe del Cartel de los Soles. A cada perro le llega su hora”, decía un comentario que recogió numerosos apoyos.

En contraste, otros expresaron escepticismo: “En serio creen que van por Maduro? Qué ingenuos. Lo que quieren es petróleo sin límite, oro y muchos más recursos”, sostuvo un usuario, interpretando la operación como una continuación de la política de intervenciones estadounidenses motivadas por recursos estratégicos.

Trump, héroe o villano

El presidente Donald Trump, artífice del despliegue, fue objeto de opiniones encontradas. Para sus defensores, es el líder decidido que puede acabar con las dictaduras de la región. “Trump el duro, abajo los asesinos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, reiteró un comentario en tono de aclamación.

Para otros, sin embargo, no hay diferencias entre Maduro y el mandatario republicano. “Maduro es un dictador y Trump es otro”, se leía en una de las intervenciones más controvertidas, que generó una avalancha de respuestas indignadas.

La discusión alrededor de Trump mostró la fractura política de una comunidad donde se mezclan el rechazo visceral al chavismo y al comunismo con la desconfianza hacia la política exterior de Estados Unidos, dirigida por el secretario de Estado Marco Rubio.

Una conversación que refleja fracturas

El hilo en Facebook mostró cómo el tema Venezuela toca fibras sensibles en la comunidad cubana, dentro y fuera de la isla. Para algunos, una intervención sería la vía más rápida hacia la libertad. Para otros, una tragedia que repetiría errores del pasado y sumiría a la región en mayor sufrimiento.

Lo que resulta claro es que, a diferencia de otros temas, el despliegue naval estadounidense no dejó indiferente a nadie. Entre la esperanza, el miedo, la burla y el escepticismo, la conversación reflejó la intensidad con la que los cubanos y venezolanos viven cada movimiento en el tablero caribeño.