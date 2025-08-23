Anuncian sábado de apagones por déficit de generación en Cuba

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este sábado 23 de agosto que el país enfrentará nuevamente un día completo de apagones, debido a la incapacidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para cubrir la demanda de energía.

De acuerdo con la nota oficial, el viernes se mantuvieron interrupciones durante las 24 horas que se extendieron hasta la madrugada del sábado.

La máxima afectación fue de 1618 MW a las 8:30 pm, momento en que la demanda alcanzó su punto más alto. El valor fue inferior a los 1700 MW pronosticados.

Déficit al amanecer

En la mañana del sábado, a las 6:00 am, la disponibilidad de generación era de 2110 MW frente a una demanda de 3000 MW, lo que dejó 933 MW sin cobertura.

Para el horario de mediodía, se calcula una afectación de hasta 1400 MW.

Centrales fuera de servicio

El sistema continúa operando con severas limitaciones debido a averías en varias termoeléctricas.

Por ese motivo permanecen paralizadas un total de cuatro unidades de las CTE Santa Cruz, Felton y Renté.

Además, están en mantenimiento tres bloques de Santa Cruz, Cienfuegos y Renté, lo que se traduce en 359 MW adicionales fuera de servicio por trabajos programados.

Medidas paliativas

La UNE prevé la reincorporación parcial de capacidad en el transcurso del día.

En el horario pico se espera la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que permanecían detenidos por falta de combustible, así como la sincronización de la unidad 3 de Santa Cruz, que podría aportar unos 50 MW.

Pronóstico para la noche

Aun con estas incorporaciones, el escenario sigue siendo crítico.

En el pico nocturno, la disponibilidad estimada es de 2260 MW frente a una demanda máxima de 3800 MW, lo que implica un déficit de 1540 MW.

De cumplirse esta proyección, la afectación real para los consumidores alcanzará los 1610 MW, prolongando los apagones en gran parte del país.

La nota de la UNE concluye señalando que las condiciones previstas apuntan a una jornada con fuertes restricciones energéticas, que obligarán a prolongados cortes eléctricos en el territorio nacional.

Producción renovable

Los 25 parques solares fotovoltaicos en operación aportaron en la jornada un total de 2737 megavatios-hora (MWh), con una potencia máxima de 534 MW en las horas de mayor radiación solar.

A pesar de este aporte, las cifras resultan insuficientes frente al déficit estructural que enfrenta el SEN.

