La Unión Eléctrica (UNE) publicó este domingo su parte oficial sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el que reconoció afectaciones durante las 24 horas del sábado y un déficit que, aunque “ligeramente inferior” al de la jornada anterior, dejó a millones de cubanos sin electricidad en los horarios de mayor demanda.

Según la empresa estatal, en la madrugada de este 24 de agosto se mantenían apagados 1,288 MW por déficit de generación, con un pronóstico de 1,525 MW en el horario pico nocturno.

Aunque en las últimas horas entraron unidades de Cienfuegos y Santa Cruz, y los parques solares fotovoltaicos aportaron 488 MW en su punto máximo, la disponibilidad total (1,950 MW) quedó muy lejos de la demanda nacional, estimada en 3,185 MW.

“Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la unidad 3 de la CTE Cienfuegos con 158 MW y la entrada de la unidad 1 de Santa Cruz con 50 MW”, indicó la UNE en su parte de este domingo.

Y añadió: “Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2,245 MW y una demanda máxima de 3,700 MW, para un déficit de 1,455 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1,525 MW en este horario”.

Pese a la aparente “mejoría” en los números, los cubanos recibieron el parte oficial con ironía, escepticismo y rabia. Un residente de la oriental provincia de Granma lo ilustró magistralmente.

“Once horas seguidas con corriente en Campechuela. Me pareció estar viviendo en un cuento de hadas”, escribió este domingo el usuario en el Facebook de la UNE.

Otros le respondieron advirtiendo que pronto le tocaría más de 20 horas sin electricidad, mientras el debate derivaba hacia los temas recurrentes: la responsabilidad del gobierno y el contraste entre la penuria del pueblo y el derroche de la élite.

Los comentarios reflejaron el desgaste generalizado que padecen los usuarios (toda Cuba) de la empresa estatal.

“Seguimos por más apagones, sin agua, sin medicamentos, sin alimentos. Esto es abusivo”, denunció una cubana desde Matanzas. Otra vecina de Jagüey Grande cuestionó la falta de programación: “La situación la hacen más difícil porque uno no sabe cuándo ni por cuánto tiempo van a cortar la corriente”.

La supuesta apuesta del régimen por los parques solares tampoco convence. “Cada vez son más parques fotovoltaicos y cada vez producen menos. ¿Será que no limpian los paneles o ya están averiados?”, preguntó un lector, generando decenas de reacciones de burla y desconfianza.

Lejos de ofrecer alivio, la información diaria de la UNE se ha convertido en un recordatorio de la incapacidad del gobierno de Miguel Díaz-Canel para remediar la crisis estructural.

Como resumió un comentarista: “Esto no es un problema técnico. Es el fracaso de un modelo que solo sabe generar más apagones, más miseria y más desesperanza”.