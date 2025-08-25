Trump firma orden que cambia cómo funcionan las fianzas en Estados Unidos

Donald Trump en un evento sobre seguridad pública con la Policía de Parques de Estados Unidos en Washington D.C.

El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que pone fin al sistema de fianza sin efectivo en Washington D.C. y amenaza con extender el cambio a otras ciudades y jurisdicciones del país. La medida, que podría transformar la manera en que operan los tribunales en Estados Unidos, marca un nuevo pulso político y social sobre la justicia y la seguridad en las calles.

Según informó la Casa Blanca, la decisión busca revertir lo que Trump calificó como un “experimento fallido” que ha permitido la liberación de criminales violentos, incluidos inmigrantes indocumentados, quienes habrían reincidido en delitos graves.

“Cashless bail, estamos terminando con eso, pero empezamos en D.C. porque tenemos el derecho de hacerlo a través de la federalización”, dijo el mandatario en la Oficina Oval.

La orden ejecutiva, reportada por NBC News, no solo obliga a que los acusados en la capital sean puestos bajo custodia federal, sino que también amenaza con retener fondos y proyectos federales a las jurisdicciones que mantengan este sistema.

En paralelo, Trump firmó otro decreto que ordena al Departamento de Justicia investigar y procesar a quienes quemen la bandera estadounidense, con penas de hasta un año de cárcel.

La fianza sin efectivo, aplicada en ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, y en estados como Nueva Jersey e Illinois, permite que una persona acusada de un delito espere su juicio en libertad sin pagar dinero al tribunal. En lugar de ello, se imponen condiciones como arresto domiciliario, brazaletes electrónicos, comparecencias periódicas o restricciones de viaje.

Este sistema surgió como una alternativa a la fianza tradicional, en la que el acusado debe depositar una suma de dinero para obtener su libertad provisional. Sus defensores aseguran que evita que personas pobres pasen meses en prisión por delitos menores solo por no poder pagar, reduce el hacinamiento carcelario y hace el sistema más justo.

Pero los críticos, entre ellos Trump, sostienen que la medida ha facilitado la reincidencia de delincuentes peligrosos. En su comunicado, la Casa Blanca citó múltiples casos de personas liberadas bajo fianza sin efectivo que volvieron a cometer crímenes violentos, incluidos asesinatos y abusos sexuales.

Washington D.C., en el centro del pulso político

Washington D.C. mantiene un sistema de fianzas sin dinero desde 1992. Allí, los jueces valoran el riesgo de fuga o de peligrosidad antes de liberar a un acusado. Sin embargo, la orden de Trump representa un cambio drástico, al imponer la custodia federal y condicionar los fondos de la capital.

La alcaldesa demócrata Muriel Bowser evitó comentar la decisión, mientras organizaciones civiles alertan que la medida puede convertirse en un golpe para los más pobres y las minorías, que suelen ser las más afectadas por el sistema de fianzas en efectivo.

El decreto se suma a otras acciones recientes de Trump para federalizar el control de la seguridad en la capital, como el despliegue de la Guardia Nacional armada y el aumento de la presencia de fuerzas federales en las calles.

Mientras Trump insiste en que su orden devolverá seguridad, sus críticos advierten que la medida podría abrir la puerta a mayores desigualdades y encarcelamientos por pobreza, un dilema que vuelve a poner a prueba el equilibrio entre justicia, derechos civiles y control del crimen en el país.

