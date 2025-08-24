Fiscal General de Florida dice que continuarán operando Alligator Alcatraz a pesar de decisión judicial

Vídeos relacionados:

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo que continuarán operando Alligator Alcatraz a pesar de la decisión de una juez federal.

Uthmeier dijo en llamada telefónica a Local 10 que ya presentó un aviso de apelación.

“Seguiremos operando las instalaciones (…) Creemos que son instalaciones totalmente legales. Este es un esfuerzo de los ambientalistas, de la izquierda, de los demócratas y, honestamente, de este juez, para obstaculizar nuestras medidas de control migratorio. No les gustan las deportaciones”, afirmó.

Según Local 10, los esfuerzos para revertir la decisión de un juez de cerrar Alligator Alcatraz están aumentando, puesto que el estado de Florida está solicitando al tribunal que detenga la reciente decisión de una jueza federal de desmantelar el centro de detención.

El estado solicita al tribunal de apelación que suspenda la orden de cierre del sitio a partir del lunes a las 5 p. m., agregan.

Demandas que exigen el cierre

Este domingo, una nueva demanda federal, presentada por organizaciones de derechos civiles y migratorios, cuestionó directamente la legalidad de la operación del centro de detención de inmigrantes ubicado en los Everglades.

La acción representa el tercer desafío legal de peso contra la instalación, impulsada por el gobernador Ron DeSantis como parte de su estrategia de endurecimiento migratorio.

La querella fue interpuesta en el Tribunal del Distrito Medio de Florida por la ACLU, la ACLU de Florida, el Community Justice Project y el National Immigrant Justice Center.

Esta nueva demanda se suma a otras dos batallas legales previas.

La primera fue liderada por abogados de derechos civiles, que denunciaron presiones a los migrantes para firmar órdenes de deportación sin acceso a representación legal, además de graves limitaciones para comunicarse con sus defensores.

La segunda llegó de la mano de la tribu Miccosukee y de grupos ecologistas, que interpusieron demandas ambientales alegando violaciones de leyes federales y daños irreparables a especies en peligro en los Everglades.

Apenas unos días atrás, la jueza federal Kathleen Williams ordenó el cierre definitivo del lugar al considerar que su construcción había generado daños ambientales irreversibles. El fallo obliga a desmantelar las instalaciones en un plazo máximo de 60 días, aunque el estado ya anunció que apelará.

A estas controversias se suman revelaciones del Miami Herald sobre los contratistas vinculados al proyecto. Cinco de las compañías contratadas por Florida para construir y operar Alligator Alcatraz arrastran historiales de fraude, sobreprecios y malversación de fondos públicos.

Entre ellas figura SLSCO, investigada por emplear a guardias armados sin estatus legal durante la construcción del muro fronterizo y por cobrar tarifas infladas en refugios para solicitantes de asilo en Nueva York.

También aparecen Garner Environmental Services, acusada de facturación abusiva; IRG Global Emergency Management, vinculada a reclamaciones fraudulentas tras huracanes; y el conglomerado canadiense GardaWorld, responsable de decenas de accidentes fatales con sus camiones blindados.

Incluso CDW Government, proveedor de equipos electrónicos para el centro, reconoció estar bajo investigación federal por presunto fraude en contratos públicos, tras haber pagado en 2013 más de cinco millones de dólares para cerrar un caso similar.

Desde su inauguración en julio de 2025, Alligator Alcatraz ha sido presentado por DeSantis y Donald Trump como un modelo para replicar en futuras instalaciones migratorias.

Sin embargo, los testimonios de detenidos y abogados dibujan un panorama radicalmente distinto: condiciones inhumanas, carpas sin ventilación, baños colapsados, comida infestada de gusanos, cortes eléctricos constantes y plagas de mosquitos en pleno calor del pantano.

