Gustavo Petro cuestiona la existencia del Cártel de los Soles y respalda a Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a ubicarse en el ojo de la tormenta tras salir en defensa de Nicolás Maduro y negar la existencia del denominado Cártel de los Soles, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista y cuyo líder, según Washington, es el propio mandatario venezolano.

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió Petro en su cuenta de X, donde acusó a la derecha internacional de fabricar acusaciones para justificar la caída de gobiernos incómodos.

Según el presidente colombiano, el tráfico de cocaína que pasa por Venezuela lo controlan “juntas del narcotráfico” con jefes viviendo en Europa y Oriente Medio, y no militares chavistas.

La defensa pública de Maduro ocurre en un momento especialmente delicado debido a que el gobierno de Donald Trump duplicó la recompensa por información que conduzca a su captura, elevándola a 50 millones de dólares, y reforzó la presión contra Caracas con la presencia de buques de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas.

Las declaraciones de Petro generaron inmediatas reacciones en Estados Unidos. El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, aseguró que el mandatario colombiano “acaba de firmar su propia sentencia” y advirtió que el Congreso estadounidense no tomará a la ligera una afirmación que, a su juicio, equivale a colaborar con un cartel señalado de narcoterrorismo.

“Al contrario, es gravísimo”, escribió Giménez, reflejando la tensión que crece entre Bogotá y Washington, en un contexto donde la Casa Blanca ha endurecido su postura contra el chavismo y sus aliados regionales.

A inicios de mes, Petro también se pronunció en defensa de la soberanía judicial latinoamericana y habló en un tuit del mandatario venezolano. El dignatario colombiano cuestionó lo que considera “presiones indebidas” de funcionarios de EE.UU. sobre Colombia y denunció intentos de instrumentalizar la justicia en la región.

“La justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo con que se derrame sangre latinoamericana por imposición”, afirmó Petro, quien aseguró además que Maduro ha colaborado con Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Las palabras de Petro coinciden con un nuevo despliegue naval de EE.UU. en el Caribe, donde destructores y buques anfibios se aproximan a Venezuela para reforzar las operaciones antidrogas. Maduro, por su parte, ha respondido movilizando a millones de milicianos en su país y acusando a Washington de preparar una intervención.

