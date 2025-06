Estudiantes denuncian presencia de la Seguridad del Estado en universidades cubanas

Nuevas denuncias sacuden a la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, tras hacerse públicos varios videos donde estudiantes exponen el hostigamiento que sufren por parte de la Seguridad del Estado, a raíz de las protestas por el tarifazo de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA).

Junto con las imágenes, compartidas en la red social X y en Instagram por el usuario conocido como San Memero, la fuente que envió los videos señaló: “Los estudiantes que denunciaron el acoso de la seguridad pidieron públicamente protección por parte de la escuela y ellos dijeron que hay que dejar que la Seguridad del Estado trabaje como ellos crean, hay muchos estudiantes con miedo”.

La petición revela no solo el miedo, sino también el grado de normalización del acoso institucionalizado.

En su perfil de Facebook, el periodista José Raúl Gallego recordó que cinco estudiantes con un discurso marcadamente oficialista intentaron desacreditar su testimonio, luego de publicar la denuncia inicial desde Bayamo. Sin embargo, ninguno negó directamente la existencia del acoso ni los métodos de la Seguridad del Estado. Su defensa se basó en evasivas y consignas vacías. Los nuevos testimonios, en cambio, confirman la presión que se vive dentro del centro.

Captura de Facebook/José Raúl Gallego

“En el video se oye a una de las jóvenes pedir que la Seguridad del Estado al menos tenga ʻtactoʼ y ʻdelicadezaʼ. Estudiante: no tiene que tener nada de eso. Lo que no puede pasar, por ningún motivo, es que haya militares acosando a personas por decir lo que piensan. No podemos normalizar las violaciones ni pedir que se hagan de manera ʻmenos bruscaʼ. Simplemente no puede ser y en una Cuba libre y democrática, nada de esto tendría lugar”, argumentó Gallego.

La ola de rebeldía universitaria no cesa en Cuba, a pesar de que el régimen busca callarlas por todas las vías posibles. Estudiantes de las universidades de Santa Clara y Santiago de Cuba han hecho públicos varios comunicados donde acusan a ETECSA de legitimar la desigualdad mediante el aumento desmedido de tarifas y denuncian la represión y censura dentro de sus recintos académicos.

También estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, conocida como CUJAE, denunciaron este domingo represión por parte de la Seguridad del Estado ante su oposición al tarifazo.

También, el fin de semana, se reveló que la Seguridad del Estado visitó en sus casas a estudiantes de la UCLV, amenazándolos con cárcel y expulsión por organizar una parada universitaria.

A pesar de que la Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad de La Habana, principal promotora del paro estudiantil, decidió dar marcha atrás el 9 de junio, otras facultades en el oriente y centro del país han decidido mantener y fortalecer la protesta.

No obstante, la activista Lara Crofs publicó una conversación privada que expone el precio de hablar en Cuba. Crofs denunció que los jóvenes están bajo una presión titánica, enfrentando “el huracán político” que se vive dentro de la isla.

En el mensaje, un estudiante de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Oriente reconoce haber eliminado por presión y abandono el comunicado que llamaba oficialmente a un paro universitario hasta que se revirtiera el tarifazo. “Los propios muchachos que redactaron eso conmigo se apendejaron y me dejaron solo. Ya no confío en ellos”, indicó.

El paro académico respaldado por varias facultades de universidades cubanas ocurre en contra de las restricciones de ETECSA debido a que limitan las recargas en pesos cubanos (CUP) a 360 CUP cada 30 días. Cuando se agota el paquete, el cliente depende de recargas en planes a muy altos precios en CUP y en moneda extranjera, muy por encima del alcance de la mayoría de los ciudadanos que cobran sus salarios en un muy devaluado peso cubano en un contexto de galopante inflación.

La decisión, que el gobierno insiste en mantener, es considerada excluyente y contraria al ideal socialista, además de afectar el acceso a internet y la capacidad para desarrollar actividades académicas y de investigación, entre otras.

