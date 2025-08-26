Carlos Ponce no se quedó callado tras ver el video de una joven que, en tono de broma, imitó cómo suena el español cuando lo hablan los cubanos a toda velocidad. En su publicación, la chica exagera el acento para reforzar su punto: que muchas veces no se les entiende nada. El actor, lejos de molestarse, respondió como mejor sabe hacerlo: con humor, carisma y todo el sabor cubano. Compartió el video original y luego se lanzó con una ráfaga de frases que solo los suyos entienden... y no siempre a la primera.

Ponce, puertorriqueño de nacimiento pero hijo de padres cubanos, conoce muy bien ese ritmo vertiginoso con el que se habla en la isla. Y como quien no quiere la cosa, se dejó llevar por la herencia y soltó una colección de expresiones típicas —“tumba catao y pon quinqué”, “te alimentas de gasolina”—, todo dicho a una velocidad que dejó a más de uno tratando de descifrar lo que acababa de escuchar.

Su respuesta no tardó en hacerse viral, y los comentarios fueron una fiesta aparte. “Solo entendí cúcara mácara títere fue”, confesó una usuaria entre risas. Otro bromeó: “Era desmentir, no confirmar”, apuntando que, en lugar de negar el estereotipo, Carlos lo ilustró en tiempo real... y con mucho estilo. Algunos dijeron que le entendieron todo sin problema, mientras otros no pasaron del “déjame decirte una cosa”.

Más de uno se sorprendió al descubrir que Carlos Ponce tiene raíces cubanas, y que las tuviera tan a flor de piel. “Yo juraba que era mexicano”, comentó una seguidora. Pero más allá de entender o no su mensaje, la mayoría coincidió en algo: fue un derroche de carisma, identidad y autenticidad. “Nos dio ejemplo, nos dio enredo y nos dio acento”, resumió con acierto una usuaria en los comentarios.

Con su respuesta, Carlos no solo se sumó al chiste, sino que lo llevó a otro nivel. Demostró que el acento cubano no siempre necesita traducción, aunque unos subtítulos a veces no vienen mal. Es veloz, sabroso y está lleno de giros y expresiones únicas. Porque cuando un cubano arranca a hablar, no hay quien lo detenga... ni quien se resista a sonreír, aunque no entienda ni media palabra.

