Cuba inicia curso escolar con apagones, producción incompleta de uniformes y aulas deterioradas

Más de 1,5 millones de estudiantes cubanos se preparan para iniciar el 1 de septiembre un nuevo curso escolar en medio de apagones, déficit de uniformes y el deterioro de las infraestructuras educativas.
Según informó Cubadebate, la ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, admitió que la apertura ha dependido de “soluciones creativas” y del apoyo comunitario.
Aunque puso como ejemplo a Santiago de Cuba, que asegura contar con un 99% de cobertura docente, reconoció que no existe homogeneidad en el país y que muchas aulas solo pudieron prepararse gracias a cooperativas, empresas locales y familias.
La industria textil tampoco logró cubrir la demanda. De los más de 3,6 millones de uniformes previstos, apenas se produjeron 2,2 millones.
La viceministra de Industrias, Yamilin González Milian, explicó que los apagones obligaron a operar fábricas con grupos electrógenos en provincias como Villa Clara y Santiago.
Ante la escasez y la imposibilidad de cumplir, el “plan” es priorizar a los grados iniciales, preescolar, 5to y 7mo, y extender la entrega al resto en septiembre y octubre.
El Ministerio de Comercio Interior reconoció que, por ahora, cada estudiante recibirá solo un uniforme, mientras la segunda pieza se entregará más adelante.
Aunque la venta comenzó en julio para evitar aglomeraciones, persisten quejas por tallas y disponibilidad.
A esta situación se suma el deterioro de numerosas escuelas y la falta de materiales básicos.
La ministra destacó como símbolo el caso de Guantánamo, donde una escuela destruida por fenómenos climáticos fue reparada a contrarreloj para reabrir el mismo día del inicio de clases.
Sin embargo, en muchas comunidades la realidad es la de baños rotos, filtraciones y mobiliario insuficiente.
Las autoridades intentan presentar el inicio del período lectivo como un logro colectivo.
“No habrá ningún territorio que no haya hecho el mayor esfuerzo”, dijo la ministra, aunque la improvisación estará a la orden día y, además, no resuelve los problemas de fondo.
