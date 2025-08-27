Profanar la bandera podría costarte la residencia en Estados Unidos

Quemar o ultrajar la bandera estadounidense ya no será visto solo como un acto de protesta. A partir de ahora puede convertirse en una falta con graves consecuencias migratorias.

El presidente Donald Trump firmó este 25 de agosto una orden ejecutiva que refuerza el respeto a la bandera de Estados Unidos y establece sanciones más severas contra quienes la profanen, incluidas medidas que afectan directamente a los extranjeros.

Según la hoja informativa de la Casa Blanca, la orden instruye a la Fiscal General Pam Bondi a procesar enérgicamente los casos de profanación de la bandera, así como a remitirlos a las autoridades estatales y locales cuando corresponda.

Pero lo más llamativo para la comunidad inmigrante es que la medida autoriza a los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional a negar, prohibir, terminar o revocar visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios cuando se determine que un extranjero participó en actos de profanación. Incluso contempla la expulsión del país en casos aplicables.

La Casa Blanca justificó la decisión afirmando que la bandera es un “símbolo sagrado y preciado” de la nación, y que profanarla constituye un acto de “desprecio y hostilidad” contra Estados Unidos.

El texto recuerda además que en recientes protestas en Los Ángeles se registraron quemas de banderas junto a disturbios violentos, lo cual, según el gobierno, amenaza la seguridad pública.

Lo más leído hoy:

El comunicado también señala que la Corte Suprema no ha considerado que la profanación de la bandera que incite a la violencia o represente una provocación directa esté protegida por la Primera Enmienda, lo que abre la puerta a litigios sobre los límites de la libertad de expresión en este ámbito.

Además de las disposiciones migratorias, la orden ejecutiva forma parte de una serie de acciones impulsadas por Trump para reforzar el orgullo nacional, como la prohibición de izar otras banderas en las instalaciones diplomáticas, la protección de monumentos y la creación del Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses.

Preguntas Frecuentes sobre la Profanación de la Bandera Estadounidense y sus Consecuencias