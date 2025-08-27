Profanar la bandera podría costarte la residencia en Estados Unidos

Quemar o ultrajar la bandera estadounidense ya no será visto solo como un acto de protesta. A partir de ahora puede convertirse en una falta con graves consecuencias migratorias.
El presidente Donald Trump firmó este 25 de agosto una orden ejecutiva que refuerza el respeto a la bandera de Estados Unidos y establece sanciones más severas contra quienes la profanen, incluidas medidas que afectan directamente a los extranjeros.
Según la hoja informativa de la Casa Blanca, la orden instruye a la Fiscal General Pam Bondi a procesar enérgicamente los casos de profanación de la bandera, así como a remitirlos a las autoridades estatales y locales cuando corresponda.
Pero lo más llamativo para la comunidad inmigrante es que la medida autoriza a los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional a negar, prohibir, terminar o revocar visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios cuando se determine que un extranjero participó en actos de profanación. Incluso contempla la expulsión del país en casos aplicables.
La Casa Blanca justificó la decisión afirmando que la bandera es un “símbolo sagrado y preciado” de la nación, y que profanarla constituye un acto de “desprecio y hostilidad” contra Estados Unidos.
El texto recuerda además que en recientes protestas en Los Ángeles se registraron quemas de banderas junto a disturbios violentos, lo cual, según el gobierno, amenaza la seguridad pública.
Lo más leído hoy:
El comunicado también señala que la Corte Suprema no ha considerado que la profanación de la bandera que incite a la violencia o represente una provocación directa esté protegida por la Primera Enmienda, lo que abre la puerta a litigios sobre los límites de la libertad de expresión en este ámbito.
Además de las disposiciones migratorias, la orden ejecutiva forma parte de una serie de acciones impulsadas por Trump para reforzar el orgullo nacional, como la prohibición de izar otras banderas en las instalaciones diplomáticas, la protección de monumentos y la creación del Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses.
Preguntas Frecuentes sobre la Profanación de la Bandera Estadounidense y sus Consecuencias
¿Qué establece la nueva orden ejecutiva sobre la profanación de la bandera de Estados Unidos?
La nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump establece sanciones más severas contra quienes profanen la bandera estadounidense, incluyendo medidas que afectan directamente a los extranjeros. Estas sanciones pueden incluir la negación, prohibición, terminación o revocación de visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios.
¿Cuáles son las consecuencias migratorias para los extranjeros que profanen la bandera de EE.UU.?
Para los extranjeros, profanar la bandera estadounidense puede resultar en la negación o revocación de visas y permisos de residencia, así como en la posibilidad de expulsión del país en casos aplicables. Los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional están autorizados a aplicar estas medidas.
¿La profanación de la bandera está protegida por la Primera Enmienda?
Aunque la Corte Suprema ha considerado la quema de la bandera como una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, la nueva orden ejecutiva argumenta que la profanación que incite a la violencia no está protegida, abriendo la puerta a litigios sobre los límites de esta enmienda.
¿Qué otras medidas ha tomado Trump para reforzar el orgullo nacional?
Además de las sanciones por profanar la bandera, Trump ha impulsado acciones como la prohibición de izar otras banderas en instalaciones diplomáticas, la protección de monumentos y la creación del Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses, todo con el fin de reforzar el sentimiento patriótico.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.