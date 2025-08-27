Se recupera periodista víctima de violento asalto en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El periodista cubano Enrique Pérez Fumero, víctima de una brutal golpiza a inicios de agosto en Santiago de Cuba, muestra señales positivas en su recuperación, según informó este lunes el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en esa provincia, Víctor Hugo Leyva Sojo.

“Nuestro colega Enrique Pérez Fumero está mejor neurológicamente, más tranquilo, cooperativo y los diálogos más fluidos. Desde ayer se comenzó a sentar al lado del lecho y ya inició la rehabilitación activa. Se le retiraron los puntos alternos de la herida y evoluciona favorablemente”, escribió Leyva en una publicación en Facebook.

Pérez Fumero, realizador radial, profesor universitario y Doctor en Ciencias de la Comunicación, fue agredido en la madrugada del 3 de agosto, en la intersección de Barnada y San Mateo, en pleno centro histórico de Santiago de Cuba.

Como resultado del ataque, sufrió fractura en la base del cráneo y múltiples lesiones faciales, y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en el Hospital Provincial Saturnino Lora, donde permanece ingresado bajo observación médica.

Los agresores presuntamente le robaron un par de zapatos Converse, un teléfono celular y una billetera. Familiares del periodista han sugerido la posibilidad de un móvil homofóbico, dada la extrema violencia del asalto.

Durante semanas, su evolución fue lenta y complicada, con varios partes médicos que indicaban su condición como “grave”, aunque estable. La publicación más reciente de Leyva ofrece un parte alentador tras semanas de incertidumbre y vigilancia clínica continua.

Lo más leído hoy:

Hasta la fecha, las autoridades no han identificado ni detenido a los responsables del ataque, lo que ha generado indignación entre colegas, familiares y ciudadanos, que continúan demandando justicia.

El caso de Enrique Pérez Fumero ha generado amplio rechazo y preocupación dentro del gremio periodístico y en la sociedad cubana, en medio de un contexto marcado por el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana en el país.

Preguntas frecuentes sobre el caso del periodista agredido en Santiago de Cuba