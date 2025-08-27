¡Increíble! Uno de los presos fugados ya había escapado este mismo año en Ciego de Ávila

Vídeos relacionados:

La reciente fuga de dos reclusos de alta peligrosidad de la cárcel provincial de Ciego de Ávila, conocida como Canaleta, ha destapado un detalle aún más inquietante: uno de ellos, Idalberto Pérez Olivera, alias "Basurita", ya había logrado escapar anteriormente este mismo año y fue capturado en circunstancias similares.

De acuerdo con una publicación en Facebook del grupo comunitario Avileños de Corazón, fechada el pasado 29 de enero, Pérez Olivera fue detenido ese día en el batey Grúa Nueva, municipio Primero de Enero, tras protagonizar varios días de tensión en el barrio.

Armado con un arma de fuego de fabricación casera, amenazaba a los vecinos para que le entregaran alimentos y bebidas.

Foto: Facebook / Avileños de Corazón

Finalmente fue reducido por la Brigada Especial y trasladado a prisión.

La nota celebraba entonces el regreso de la tranquilidad al vecindario, aunque no precisaba cuánto tiempo había permanecido prófugo ni cómo logró burlar la custodia penitenciaria en esa ocasión.

Captura de Facebook / Avileños de Corazón

Ahora, apenas meses después, Basurita vuelve a ser protagonista del miedo en Ciego de Ávila.

El sujeto de 27 años, condenado a 16 años y seis meses por asesinato, robo con fuerza, lesiones y tenencia ilegal de armas de fuego, escapó nuevamente el 24 de agosto, esta vez junto a otro recluso: Ángel Luis Torres Santana, de 54 años, multirreincidente y condenado a 28 años por asesinato, amenazas, desacato y evasión.

Ambos fueron catalogados como extremadamente peligrosos, lo que motivó a las autoridades a emitir una alerta oficial e instar a la colaboración ciudadana.

La evasión ha generado alarma social no solo por el historial de violencia de los fugitivos, sino también por lo que revela acerca de las deficiencias del sistema penitenciario cubano.

Fotografías y fichas penales de los dos evadidos circularon en redes sociales y medios alternativos como La Tijera, generando fuertes críticas a la falta de control en una prisión de máxima seguridad.

El otro fugado, Torres Santana, habría sido visto pocas horas después de la fuga en un paladar del municipio de Campechuela, en la provincia de Granma.

Según testigos, llegó sin camisa, pidió comida nervioso y fingió ser tartamudo. El dueño del local, desconfiado, lo expulsó. Más tarde, al revisar las cámaras de seguridad, notó el parecido con las imágenes difundidas en redes.

Pese a que informó de inmediato a la Policía Nacional Revolucionaria, la respuesta inicial fue negligente: apenas tomaron nota y dijeron que "llamarían al jefe".

El Ministerio del Interior recordó a la población que no debe intentar enfrentar a los prófugos y habilitó líneas telefónicas para aportar información.

Sin embargo, la percepción de inseguridad crece entre los avileños. El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia y delitos impunes en Cuba, alimentando la idea de que la seguridad ciudadana atraviesa un marcado retroceso.

El caso también ha abierto un debate social.

Algunos familiares de los reclusos, como Yulita González -madre de la hija de Basurita-, han expresado indignación por la difusión masiva de las alertas, alegando que la manera en que se presentan estas noticias afecta a sus seres queridos.

Para ella, "las personas tienen familias y niños que pueden ser afectados con sus noticias", un planteamiento que contrasta con el temor de los vecinos que han tenido que lidiar directamente con las amenazas del fugado.

Captura de Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

La reincidencia de Basurita en fugas plantea una incógnita mayor: ¿cómo es posible que un preso con semejante historial violento y de escape haya logrado burlar la seguridad del penal más de una vez en menos de un año?

Mientras tanto, los prófugos siguen en libertad y han dejado en evidencia las profundas grietas de un sistema penitenciario que, según muchos, es incapaz de garantizar ni la seguridad pública ni el control de sus propios reclusos.