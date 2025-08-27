Nuevo fallo judicial en EE.UU. pone en riesgo de deportación a activistas cubanos pendientes de asilo

Vídeos relacionados:

Un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración, del 23 de julio, (Matter of OYAE) revocó la aprobación de la solicitud de protección en Estados Unidos concedida por un juez de Inmigración el 4 de diciembre de 2024, bajo la Convención contra la Tortura, a una ex teniente y ex oficial de la Contrainteligencia de Venezuela. Ella alegó que puede ser encarcelada y torturada en caso de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión y ha ganado al considerar la Junta que las últimas amenazas recibidas por esta ex chavista ocurrieron hace años, mucho antes de que abandonara Venezuela y que tras esa intimidación, no sufrió ningún daño.

Tras estudiar la sentencia, el abogado Willy Allen ha comentado, en declaraciones a CiberCuba, que esta sentencia aplicada a una ex represora que buscaba su retiro en Estados Unidos, podría perjudicar a todos los activistas, defensores de los derechos humanos en la Isla y opositores cubanos pendientes de casos de asilo.

Básicamente la Junta de Apelaciones ha concluido que si bien la ex oficial chavista fue amenazada en julio de 2021 con dos visitas de la unidad militar de un comandante de Maduro a su casa por negarse a falsificar un documento; en 2024 ella salió de Venezuela hacia Estados Unidos sin sufrir amenazas ni daños en los últimos tres años que vivió en su país. La ex teniente alega que tras la segunda visita del comandante, decidió jubilarse y fue entonces cuando cesó la intimidación.

Para la Junta de Apelaciones, los abusos que sufrió en Venezuela no prueban un riesgo individualizado en su caso. Trasladado al contexto cubano, vendría a significar que una detención por parte de la Policía política, al menos tres años antes de la salida de Cuba, no bastaría para ganar un caso de asilo.

Actualmente hay 13 activistas cubanos y una menor de edad, hija del líder opositor cubano José Daniel Ferrer (en estos momentos en prisión), "con dificultades en su estatus migratorio".

En mayo pasado, Anamely Ramos, que participó en la huelga de San Isidro, catalizadora de las protestas del 11-J, compartió en sus redes sociales una carta denunciando la "vulnerabilidad migratoria" que estaban sufriendo caras conocidas del activismo contra el régimen como Omara Ruiz Urquiola, Oscar Casanella, El Funky, Esteban Lázaro Rodríguez López y la propia Anamely Ramos. También firmó la carta dirigida a Marco Rubio, a los congresistas y senadores de Florida y a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la niña Daniela Patricia Ferrer Reyes.

La carta busca "visibilizar y explorar caminos para encontrar una solución migratoria" a sus casos. La petición está "encaminada a que no se revictimice, en un entorno democrático, a aquellos activistas que han luchado de manera activa contra ese mismo régimen totalitario". En esencia, solicitan una entrevista con Marco Rubio y la paralización de sus órdenes de deportación.

Los 14 firmantes recalcan por escrito que su éxodo tiene "carácter político y forzado". "A muchos de los activistas de la lista se les entregó un ultimátum para abandonar el país como único recurso para no ser procesados penalmente, y a algunos incluso se les excarceló con el fin de que salieran del país, moviéndolos de la cárcel al aeropuerto. El esquema de vaciar el país de la oposición pacífica al castrismo es claro, nuevo patrón represivo que se confirmó con los activistas que no han dejado regresar a Cuba sin motivos razonables declarados", insiste.

Asimismo, la carta quiere "llamar la atención sobre la naturaleza política del exilio del pueblo cubano" y por eso recuerda "el cierre del programa de refugiados políticos en el año 2017, que no se ha vuelto a abrir bajo ninguno de los mandatos presidenciales siguientes, ni siquiera cuando fue reabierta la Embajada de Estados Unidos en La Habana en 2022".

Eso, en opinión de los opositores afectados, "ha conducido a que los casos de activistas políticos y ex presos políticos se diluyan en la inmensa marea de personas que han emigrado, lo mismo por vías irregulares que por programas como el conocido como parole humanitario. Aunque el nombre de este último programa migratorio es casi idéntico al Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) que existía anteriormente, todos sabemos que sus criterios fueron mucho más flexibles en la presentación, evaluación y selección de los casos, además de no estar restringido a Cuba".

