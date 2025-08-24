Piden ayuda para encontrar a cubana desaparecida en Guantánamo

Vídeos relacionados:

La familia de Alicia María Montes de Oca Pérez, una joven con problemas de salud mental, se encuentra desesperada tras su desaparición el pasado 21 de agosto en Guantánamo.

El caso fue denunciado en redes sociales por su cuñada, Yailén Columbié, a través de la página de Miguel Noticias en Facebook, donde pidió la colaboración ciudadana para localizarla.

Según el mensaje, Alicia fue vista por última vez alrededor de las 10:00 am del jueves y, debido a su condición, su comportamiento se había tornado agresivo en días recientes, lo que aumenta la preocupación de su familia.

"Estamos desesperados, ella tiene problemas mentales y últimamente estaba agresiva, necesitamos que nos ayude. Pueden llamar a este número 53399869, es su hermano", escribió Columbié.

Captura de Facebook / Miguel Noticias

El llamado a la solidaridad generó decenas de comentarios en los que usuarios expresaron su preocupación, además de señalar la crisis de medicamentos psiquiátricos en Cuba, que agrava la situación de personas vulnerables como Alicia.

"La falta de medicamentos está golpeando mucho a esta población, las crisis son más frecuentes y con infusiones de té no se resuelve", lamentó una internauta.

El padre de Alicia, Carlos Montes de Oca Reyes, también pidió apoyo para dar con su paradero: "Esta niña es mi hija, por favor, el que la vea que avise urgente. Estamos desesperados, esta niña tiene una verdadera familia que la adora", expresó.

Un patrón de desapariciones en la provincia

El caso de Alicia no es el único que inquieta a la comunidad guantanamera.

Esta misma semana, familiares de Over Luis, un joven que desapareció el lunes 18 de agosto al mediodía, también acudieron a las redes sociales para pedir ayuda.

Según relató su hermana, el muchacho vestía un "mono camuflaje, un pulóver rojo y zapatos blancos" al momento de salir de casa, y habría comentado que pensaba viajar a Baracoa, aunque conocidos en esa localidad aseguraron no haberlo visto.

Captura de Facebook / Miguel Noticias

La Policía fue notificada del caso, y la familia difundió teléfonos de contacto, incluidos el 54067416 y el número estadounidense +1 (813) 244-5943, con la esperanza de recibir información.

Una problemática creciente en Cuba

Ambas desapariciones reflejan un fenómeno que se ha hecho cada vez más visible en el país: la ausencia de un sistema oficial de alerta y búsqueda rápida.

Ante el vacío institucional, las familias recurren a páginas comunitarias, grupos de Facebook y cadenas de WhatsApp para difundir fotos y datos de los desaparecidos, convirtiendo a las redes sociales en la principal herramienta para movilizar solidaridad y rastrear pistas.

En el caso de las personas con enfermedades mentales, la falta de medicamentos y tratamientos adecuados las coloca en una situación especialmente vulnerable, como advierten médicos y ciudadanos.

Sin el control farmacológico, los episodios de desorientación y crisis se vuelven más frecuentes, incrementando el riesgo de extravío.

Activistas y familiares reclaman con urgencia que las autoridades cubanas implementen protocolos transparentes y eficaces de búsqueda, donde cada hora puede ser determinante.

Mientras tanto, las familias de Alicia María Montes de Oca y Over Luis continúan en zozobra, aferradas a la esperanza de que la solidaridad ciudadana los devuelva a casa.

