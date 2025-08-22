Buscan a joven cubano desaparecido en Guantánamo

Vídeos relacionados:

Familiares y amigos de un joven identificado como Over Luis mantienen una intensa búsqueda tras su desaparición el pasado lunes 18 de agosto en la provincia de Guantánamo, sin que hasta la fecha se tenga noticia de su paradero.

La denuncia fue compartida en Facebook por Luis ViralInfluencer Suárez, quien pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar al muchacho.

"Hasta hoy viernes 22 de agosto no se sabe nada de este chico. Cualquier persona que lo vea, la familia está preocupada. Ya la Policía está informada del caso. Compartan", escribió en su publicación.

Como parte del llamado de auxilio, se difundieron números telefónicos de contacto -+1 (813) 244-5943 y 54067416- para que cualquier persona que pueda aportar información lo haga de inmediato.

Crece la alarma por desapariciones en Cuba

La desaparición de Over Luis se suma a una ola creciente de reportes similares en el país.

En los últimos años, familiares han tenido que recurrir masivamente a las redes sociales para difundir fotografías y datos básicos de los desaparecidos, ante la ausencia de un sistema público de alerta rápida y la escasa cobertura en medios oficiales.

Este vacío institucional ha empujado a las comunidades a organizarse por su cuenta mediante grupos de Facebook y cadenas de WhatsApp, donde se comparten denuncias, testimonios y posibles pistas.

Si bien esta autogestión ciudadana se ha convertido en un recurso imprescindible, también revela las limitaciones y carencias en los protocolos oficiales de búsqueda.

Activistas y usuarios reclaman con fuerza que las autoridades implementen mecanismos más ágiles y transparentes para atender estos casos, en los que cada hora resulta crucial.

Mientras tanto, la familia de Over Luis vive en incertidumbre y espera que la solidaridad de la población contribuya a dar con su paradero.

