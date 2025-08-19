Buscan a director de coro desaparecido en Matanzas

Vídeos relacionados:

Personas cercanas al prestigioso músico y pedagogo cubano José Antonio Méndez Valencia, director del Coro de Cámara de Matanzas, reportaron su desaparición este martes en esa ciudad y pidieron ayuda para dar con su paradero.

La profesora Ivette Burgois Lozano, directora del Coro Juvenil de Matanzas, lanzó la alerta en redes sociales y precisó que Méndez Valencia vestía un pulóver rojo y un jean azul cuando fue visto por última vez.

“Por favor, este es José Antonio Méndez el director del Coro de Matanzas. ¡Está desaparecido!”, escribió Burgois Lozano en un post en Facebook, que acompañó con fotos del director coral.

Además, pidió a quien lo viera que lo retenga y llame a los números de teléfono de Lilian Padrón (+53 5 9956550) y Vanessa Herrera (+53 5 2443208).

Al pedido se sumaron varias personas, como el artista visual Adrián Socorro Suárez, quien advirtió que “el maestro tiene problemas de orientación y puede extraviarse con facilidad o no reconocer un entorno por muy familiar que pueda ser”.

Artistas, alumnos, amigos y personas de la comunidad han manifestado gran preocupación por la desaparición de Méndez Valencia, y compartido en redes sociales la alerta para ayudar a localizarlo cuanto antes.

Méndez Valencia, de 74 años, es considerado uno de los más relevantes directores de coro de Cuba. Se graduó de dirección coral en la Escuela Nacional de Arte en La Habana, en 1980, y obtuvo un doctorado en Música en la Escuela Superior de Música Franz Liszt, en Weimar, Alemania, en 1990.

Se ha desempeñado como profesor de dirección coral en el Conservatorio de Música de Matanzas y el Instituto Superior de Arte de La Habana. Desde 1986 dirige el Coro de Cámara de Matanzas, el Coro del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas y la Cantoría Infantil de la ciudad de Matanzas, según recoge la enciclopedia en línea Ecured.

Le fue conferido el Premio José White 2011, en Matanzas. El gobierno de la ciudad de Santa Clara le otorgó la condición de Huésped Distinguido de la Ciudad, en 2016, la Distinción 330 aniversario de la fundación de Santa Clara, en 2019, y la Llave de la Ciudad de Santa Clara, en 2023.

Actualización del caso

Personas allegadas al músico cubano informaron que ya había aparecido y agradecieron la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Gracias a la movilización ciudadana, se ha logrado encontrar a personas desaparecidas en Cuba, incluidos ancianos o quienes padecen enfermedades mentales.

Ante la falta de canales oficiales del Estado que difundan los casos, las familias recurren a las plataformas digitales para solicitar ayuda y organizar búsquedas comunitarias.

Sin embargo, las autoridades cubanas continúan sin resolver casos como los de la niña Maydeleisis Rosales Rodríguez, quien desapareció hace ya más de cuatro años en Centro Habana; Karildi Caridad Marín, de 25 años, vista por última vez el 14 de diciembre de 2023, cuando se dirigía al municipio Cerro; y Doraiky Águila Vázquez, de 48 años, desaparecida el pasado 15 de marzo también en La Habana.