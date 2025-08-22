Familia ofrece recompensa por información para encontrar a anciana desaparecida en La Habana

Vídeos relacionados:

La familia de Noguella Lezcano Milián, una anciana de 80 años desaparecida desde hace una semana, continúa su búsqueda y ha ofrecido una recompensa de 200 dólares a quien tenga información de su paradero.

Noguella, conocida como “La Gallega”, fue reportada desaparecida el pasado 16 de agosto ante la Policía. Mide 1.50 metros, tiene ojos azules y el pelo muy corto, de color castaño oscuro. Su condición de salud es delicada, pues padece epilepsia y demencia.

Captura de Facebook/Lisandra García

La señora usa gorra o pañuelo, reside en Calzada de San Miguel del Padrón #9603, entre 5ta y 6ta, Luyanó Moderno (La Cuevita), y fue vista por última vez en la zona del Wajay.

Su nieta Lisandra García ha hecho varias publicaciones en redes sociales, pidiendo ayuda para encontrarla.

“Hoy pegué su foto por la iglesia del Cotorro, en algunos postes de Luz. Cualquier información será agradecida... ¡¡¡¡Y se dará una suma de 200 USD a quien la aguante y se comunique con la familia!!!! Ya hace una semana que está fuera de casa... Necesitamos su colaboración (…) Queremos seguridad de que sea ella”, rogó la joven en un aviso compartido este jueves en grupos de Facebook.

Plataformas feministas independientes activaron la “Alerta Yeniset”, establecida para casos de desapariciones de mujeres.

En sus redes sociales, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) destacó que los familiares de Noguella continúan su “búsqueda incansable” en La Habana y, con ese fin, han colocado carteles diseñados por la organización en hospitales y zonas céntricas de la capital, “con la esperanza de obtener información sobre su paradero”.

Quien tenga información que permita localizar a Noguella debe comunicarse con el número de contacto familiar: +53 5 8879597 (Jesús).

Captura de Facebook/Alas Tensas

La búsqueda de Noguella se suma a casos que continúan abiertos, como los de la niña Maydeleisis Rosales Rodríguez, quien desapareció hace ya más de cuatro años en Centro Habana; Karildi Caridad Marín, de 25 años, vista por última vez el 14 de diciembre de 2023, cuando se dirigía al municipio Cerro, también en La Habana; Esperanza Cabrera Melvin, de 75, de quien no se tienen noticias desde el 19 de diciembre de 2024, cuando intentaba tomar un transporte en Colón, Matanzas; y Doraiky Águila Vázquez, de 48, desaparecida el 15 de marzo en la capital cubana.

El más reciente informe anual de OGAT recoge que durante 2024 el observatorio registró la desaparición de 28 mujeres y niñas en Cuba, de las cuales 22 fueron localizadas con vida.

El Estado cubano sigue sin establecer protocolos oficiales, sistemas de alerta y mecanismos legales para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas, por lo cual las familias se encuentran sin recursos ni redes de apoyo que faciliten la localización de sus seres queridos.

Las redes sociales, organizaciones de la sociedad civil, observatorios y medios independientes son las únicas vías con que cuenta la población para hacer visibles los casos y movilizar la ayuda ciudadana.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones en La Habana