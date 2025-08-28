Matanzas de luto: Desgarradora despedida a adolescente fallecido en campo de fútbol

Vídeos relacionados:

Un adolescente de 16 años, identificado como Michel Cruz Aguiar y conocido cariñosamente como “Michelín”, perdió la vida este martes en Matanzas tras caerle encima una portería metálica mientras jugaba fútbol en el campo deportivo del Ateneo Aurelio Janet.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando la estructura, aparentemente inestable desde hace tiempo, se desplomó de forma repentina e impactó directamente sobre su cabeza. El joven fue trasladado de urgencia al Policlínico Carlos Verdugos, ubicado a pocos metros del lugar, pero ya llegó sin signos vitales.

La noticia conmocionó a la comunidad y desató una ola de mensajes de dolor en redes sociales. Sus amigos y maestros lo homenajearon en el terreno infantil "La Estándar", como comúnmente se conoce a ese campo de fútbol.

Las muestras de dolor fueron especialmente sentidas en su escuela. Su maestra de primaria, Mary Vidal, expresó un mensaje desgarrador al despedirlo.

“Creo que no veré el sol en muchos días. Acabo de perder a mi niño hermoso (...) Te dije que el domingo te forraría tu libretas como todos los años para empezar las clases. No puedo imaginar que cuando salga por la mañana para mi escuela, no te voy a ver corriendo para no llegar tarde a la tuya”, escribió en un desgarrador mensaje.

En el homenaje realizado la tarde de este miércoles, los amigos de Michel colgaron fotos del joven y dejaron ramos de flores para honrar su memoria. Allí acudió Vidal y expresó que mantendría siempre viva la memoria de su exalumno.

La tragedia ha reavivado la indignación por la falta de mantenimiento y seguridad en las instalaciones deportivas de la ciudad.

Usuarios en redes sociales han exigido responsabilidades, señalando que el campo del Ateneo no reúne condiciones para ser utilizado.

Michelín era hijo único y hace apenas un año su madre le celebraba los 15. "Te prometo que cuidaré de tu mamá como siempre, que esa casita donde estás, ayudaré a ponerla bonita como ya lo hice para tu abuelita Nereyda, que está cuidándote", dijo la maestra, quien se considera una segunda abuela del adolescente.

Entre los miles de personas que se han sumado a los comentarios de cariño, muchos recuerdan a Michel como un joven risueño, educado y responsable.

