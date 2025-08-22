Muere joven cubano de Ciego de Ávila en el Servicio Militar

Vídeos relacionados:

Lázaro Daniel Monteros, un joven avileño de solo 19 años, falleció mientras cumplía el Servicio Militar en la unidad de El Morro, en La Habana.

La denuncia fue compartida inicialmente por el reportero de sucesos Niover Licea, y confirmada en redes por allegados del joven fallecido, cuya prematura muerte ha generado una ola de indignación y dolor.

Licea dijo que la muerte de Monteros está envuelto en versiones contradictorias y alertó sobre la falta de transparencia oficial.

“A solo dos días que que el Servicio Militar Obligatorio se cobrara la vida de Antonio Alejandro Ressi, otro joven cubano de Ciego de Ávila, identificado como Lázaro Daniel Monteros, perdió la vida en la unidad del Morro durante circunstancias extrañas que no han sido aclaradas debidamente a su familia", denunció Licea.

Añade que "prevalecen tres versiones diferentes, incluyendo un impacto en la cabeza, pero no se sabe de qué o cómo".

"Tenía 19 años recién cumplidos y la dictadura ha truncado sus sueños. ¡Descansa en paz campeón, fuerzas a tus familiares y a tus padres. ¡Justicia!”, concluyó el reportero de sucesos.

Dolor de allegados y conocidos

Numerosos usuarios en redes sociales, que se identificaron como vecinos y conocidos de Lázaro Daniel, han expresado su dolor y consternación ante la pérdida:

“Era mi vecino, y su hermana estudió conmigo, un niño tranquilo e inteligente de casa que no se metía con nadie. Un niño de familia, educado y bien criado por su mami. El barrio hoy está de luto y el corazón de todos nosotros los vecinos quedó con un vacío por su pérdida. EPD”, escribió Jeila González.

Otro mensaje publicado por Yanerzon González reveló que al joven solo le faltaba un día para culminar su etapa en la unidad:

“EPD mi hermano, Dios te tenga en gloria. Solo faltaba un día y estabas en casa con nosotros. Dios hará pagar al culpable de lo que te pasó. Descansa en paz”.

Por su parte, Marisel Paz lamentó públicamente que le apagaran al joven sus sueños de estudiar una carrera universitaria:

“Descansa en paz, mis condolencias a familiares y amistades. Le apagaron sus sueños de hacer una carrera universitaria, pero el que le mató sus sueños debe de pagarlo con creces. No conozco a su familia, pero sí me dicen personas que sí lo conocieron que era un muchacho excepcional. Vuela alto al lado del Dios todopoderoso", reveló la citada fuente.

Un llamado a las madres cubanas

En medio del dolor, también se han alzado voces pidiendo que las familias se nieguen a enviar a sus hijos al Servicio Militar.

Maribel Hernández, quien se identificó como tía de Antonio Alejandro Ressi, el otro joven fallecido recientemente, expresó su solidaridad con la familia de Lázaro Daniel.

“Soy tía de Antonio Ressi Roque, el niño que perdimos el lunes 18 en la unidad del Calvario. No tengo palabras para expresar el dolor tan grande que se siente al pasar por esto. Me uno a ustedes en su dolor. Cerremos filas madres, abuelas, tías... todas las mujeres, y no dejemos ir a nuestros hijos a la muerte. Que en paz descanse este otro angelito”, escribió.

Hasta el momento, las autoridades militares no han emitido ninguna comunicación oficial sobre la muerte de Lázaro Daniel Monteros.

Segunda muerte en el Servicio Militar en menos de una semana

El pasado 18 de agosto, Antonio Ressi Roque, de 18 años, falleció en la Unidad Militar El Calvario, en La Habana, tras una autolesión, según confirmaron al medio independiente elTOQUE fuentes cercanas a su familia.

El martes de esta semana el recluta fue velado y sepultado en la capital de la isla, donde las autoridades continúan sin responsabilizarse del fallecimiento de jóvenes durante el cumplimiento del Servicio Militar.

En los últimos años las víctimas de este programa obligatorio ha crecido ya sea por accidentes, enfermedades no atendidas a tiempo, suicidios o abusos en unidades militares, denunció la publicación.

De acuerdo con el testimonio de Félix Alfredo González, padre de un recluta fallecido en 2021, al menos siete jóvenes han muerto entre julio y agosto de 2025 mientras prestaban el servicio militar.

González -quien se ha convertido en una de las voces más críticas contra la obligatoriedad del Servicio Militar- declaró a elTOQUE que las autoridades cubanas no se responsabilizan con la justicia ni con la reparación a las familias.

“El Gobierno hace oídos sordos”, denunció el hombre, quien desde hace años exige justicia por el fallecimiento de su hijo.

La muerte de Antonio Rassi reaviva las críticas contra el Servicio Militar Obligatorio, una política vigente desde 1963 que en los últimos meses ha citado incluso a adolescentes con problemas de salud graves.

En julio pasado un joven cubano de tan solo 18 años, oriundo de la comunidad El Gabriel, en el municipio de Quivicán, provincia Mayabeque, falleció mientras cumplía el Servicio Militar Activo tras haber manifestado durante días un fuerte dolor y malestar físico, sin que los oficiales a cargo le prestaron atención médica adecuada.

Incluso los padres solicitaron llevárselo a casa ante el deterioro de su estado de salud, pero no les fue permitido, según aseguraron los familiares del joven.

Diversas organizaciones y padres cubanos sostienen que el Servicio Militar se ha convertido en un espacio de riesgo y maltrato para adolescentes y jóvenes, y reclaman al Estado poner fin a la participación forzosa.