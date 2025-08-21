Arrestan a dos personas por venta de drogas en La Habana

Vídeos relacionados:

Oficiales del Ministerio del Interior (Minint) arrestaron a dos personas acusadas de vender la droga sintética conocida como el “químico” o “papelito”, durante un operativo realizado en el municipio Playa, en La Habana.

Un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron detenidos en una redada policial antidrogas en el reparto Buenavista, según información publicada en el perfil de Facebook de Elizabeth Ferrer, vinculado al Minint.

Captura de Facebook/Elizabeth Ferrer

La operación ejecutada por agentes del Órgano Antidrogas junto con otras fuerzas del Minint se llevó a cabo en la calle 62, entre las avenidas 25 y 27, y “forma parte de los esfuerzos continuos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en la comunidad”, indicó la nota.

“Los implicados ahora enfrentan las consecuencias legales por su accionar, en un claro mensaje de que la impunidad no será tolerada cuando se trata de proteger la salud y la seguridad de la población joven”, advirtió.

El texto aseguró que las autoridades cubanas “mantienen el compromiso de seguir trabajando para erradicar estas prácticas y garantizar un entorno más seguro para todos”.

Lo más leído hoy:

Ante el alza del tráfico y consumo del “químico” y otras drogas entre los jóvenes en todo el país, el régimen ha arreciado sus esfuerzos por frenar el alarmante fenómeno con sistemáticos operativos policiales, que han dejado decenas de detenidos en La Habana y otras provincias, y el endurecimiento de las normas penales contra los autores de estos delitos.

La víspera, la misma fuente dio a conocer el arresto de otras dos personas por distribución del “químico” en el municipio Centro Habana, en las inmediaciones del parque El Curita, una zona señalada como punto habitual de consumo y tráfico de estupefacientes.

En los últimos meses se han realizado juicios ejemplarizantes, en los que se han impuesto penas de hasta 20 años de cárcel por posesión y venta de estupefacientes.

En febrero, el Ministerio de Justicia anunció la creación del Observatorio Nacional de Drogas (OND), con un sistema de alerta temprana para identificar nuevas sustancias y monitorear tendencias de consumo y tráfico, con el apoyo de la Policía y la Aduana.

Sin embargo, la estrategia gubernamental no parece ser suficiente frente a un fenómeno que continúa fuera de control y se incrementa.

La venta y consumo del “químico” se ha extendido por toda Cuba en los últimos años, en la medida que se ha agudizado la crisis económica y social del país. Su bajo costo, fácil acceso y rápida acción han propiciado su proliferación entre los jóvenes cubanos.

Expertos identifican esta droga como parte del grupo de los cannabinoides sintéticos -sustancias diseñadas para imitar la marihuana-, pero con una potencia y toxicidad muy superiores. Su efecto es entre 50 y 100 veces mayor que el del tetrahidrocannabinol o THC (principio activo de la marihuana), afirman.

El “químico” se comercializa en papelitos impregnados (atomizados) de 0.5 cm², que luego se insertan en un cigarro. La reacción que produce cada dosis dura de 20 a 40 minutos.

Sus efectos secundarios van desde agitación intensa, taquicardia e hipertensión, hasta alucinaciones extremas, psicosis, convulsiones, ataques cardíacos e incluso, la muerte.

Preguntas frecuentes sobre el tráfico de drogas en Cuba y la situación del "químico"