Donald Trump pide imputar a George Soros y a su hijo por "crimen organizado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra el magnate financiero George Soros y su hijo Alex, a quienes acusó de apoyar protestas violentas en distintas partes del país.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump pidió que ambos sean imputados bajo la Ley RICO, un estatuto federal que persigue los delitos relacionados con el crimen organizado.

"George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados de la Ley RICO por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos. No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a nuestro país, sin darle siquiera la oportunidad de respirar y ser libre", escribió el republicano.

Trump fue más allá en su arremetida al asegurar que Soros y su entorno forman parte de un grupo que, según él, "ha causado un gran daño a nuestro país".

Añadió que estas acciones incluyen a "sus amigos desquiciados de la Costa Oeste", y cerró su publicación con una advertencia: "¡Cuidado, los estamos vigilando!”.

La respuesta de la Open Society Foundations

La Open Society Foundations (OSF), la organización filantrópica creada por George Soros y actualmente presidida por su hijo Alex, respondió de inmediato a las acusaciones de Trump.

En un comunicado difundido en X, la entidad rechazó categóricamente los señalamientos y denunció que forman parte de una campaña de desinformación y amenazas.

"La Fundación Sociedad Abierta no apoya ni financia protestas violentas. Las acusaciones en contra son falsas, y las amenazas contra nuestro fundador y presidente son indignantes", indica el tuit.

En el mismo mensaje, la OSF reivindicó su misión a favor de la justicia social.

"Nuestra misión es promover los derechos humanos, la justicia y los principios democráticos en Estados Unidos y en todo el mundo. Defendemos las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución de Estados Unidos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, que son sellos distintivos de cualquier democracia vibrante", detalló.

Soros, un blanco frecuente de Trump

George Soros, de 94 años, es uno de los principales donantes del Partido Demócrata y figura clave en el financiamiento de causas progresistas en Estados Unidos y el extranjero.

Su influencia lo ha convertido en un objetivo recurrente de los ataques de Trump y del ala más conservadora del Partido Republicano, que lo han colocado en el centro de múltiples teorías conspirativas.

Residente en Nueva York, el empresario, inversor y filántropo húngaro-estadounidense es un partidario de causas políticas liberales, a las que entrega donaciones mediante su fundación.

El presidente lo acusa de usar su poder económico para impulsar políticas "de izquierda radical" y debilitar a los conservadores.

Las críticas se intensificaron en los últimos años con las protestas contra la violencia policial, los movimientos pro-inmigración y el financiamiento de campañas progresistas a nivel local y estatal.

Contexto político

Las declaraciones de Trump llegan en un momento de fuerte polarización política en Estados Unidos, donde el republicano ha hecho de los ataques contra Soros un eje discursivo para movilizar a su base.

Mientras tanto, la Open Society Foundations insiste en que continuará su labor filantrópica a pesar de las amenazas y acusaciones.

"Seguiremos defendiendo la democracia y los derechos humanos frente a quienes buscan socavarlos con odio y desinformación", afirmó la organización en su nota oficial.

