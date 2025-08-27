Trump acumula casi 6 mil vuelos de deportación en su segundo mandato

Vídeos relacionados:

Estados Unidos ha alcanzado cifras récord en operaciones de deportación bajo la administración de Donald Trump, con casi 6,000 vuelos realizados entre enero y julio de 2025, según datos recopilados por activistas que monitorean estas operaciones.

De acuerdo con un reporte de la agencia Associated Press (AP), el activista Tom Cartwright, quien lleva años siguiendo los llamados “vuelos de deportación”, documentó 5,962 vuelos en lo que va del segundo mandato de Trump, un aumento del 41% respecto al mismo periodo de 2024.

Solo en julio se contabilizaron 1,214 vuelos, la cifra mensual más alta desde 2020.

La mayoría de estas operaciones son ejecutadas por tres aerolíneas: GlobalX, Eastern Air Express y Avelo Airlines.

Los vuelos trasladan a inmigrantes hacia centros de detención, aeropuertos fronterizos o directamente a países de destino, principalmente en Centroamérica y México.

También se han realizado 68 vuelos militares desde enero, 18 de ellos en julio, la mayoría con destino a la base de Guantánamo Bay, en Cuba, insistió AP.

La presión sobre quienes intentan seguir estas operaciones ha crecido. Según los activistas, las aerolíneas contratadas por ICE han comenzado a utilizar call signs falsos y a bloquear los números de cola de los aviones en páginas públicas de rastreo como FlightRadar24 y FlightAware, dificultando el seguimiento.

“ICE hace todo lo posible por esconder estas operaciones y hacerlas indistinguibles de vuelos comerciales”, denunció a la AP Guadalupe González, de la organización La Resistencia, con sede en Seattle.

El monitoreo, sin embargo, continúa gracias a redes de voluntarios y al uso de cámaras instaladas en aeropuertos como el de King County, en Seattle, donde se transmite en vivo el abordaje de los inmigrantes.

Las imágenes muestran a los detenidos trasladados en buses, encadenados de pies y manos, sometidos a registros y subiendo las escaleras de los aviones con extrema dificultad.

“A veces les aprietan las cadenas antes de abordar”, relató el activista Stan Shikuma a la AP.

El seguimiento que comenzó Cartwright con su grupo Witness at the Border ahora ha sido asumido por la ONG Human Rights First, bajo el proyecto “ICE Flight Monitor”.

Su directora, Uzrz Zeya, valoró este esfuerzo como un ejemplo de “transparencia ciudadana frente a acciones del gobierno que afectan a miles de vidas”.

La magnitud del incremento ha encendido alertas entre defensores de derechos humanos, que denuncian la falta de información oficial por parte de ICE y el intento deliberado de mantener ocultas operaciones que impactan a miles de familias en EE.UU.

Hace apenas unos días, la administración de Donald Trump alcanzó un nuevo récord, con un promedio de deportaciones de 1,435 inmigrantes indocumentados al día en las últimas dos semanas, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, citados por The Washington Times, más de 59,000 personas permanecen bajo custodia del ICE, mientras las detenciones diarias se sitúan en alrededor de 930.

Esta tendencia, impulsada por la llamada Big Beautiful Bill —ley que inyecta miles de millones de dólares a las operaciones migratorias y aumenta la capacidad de detención— podría llevar a superar el medio millón de deportaciones en un año, rebasando el récord establecido en 2012 bajo la administración Obama.

