No habrá pausa: Jueza mantiene orden de desmantelar centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”

Una jueza federal en Miami ratificó la orden de desmantelar el centro de detención migratoria instalado en los Everglades y conocido como “Alligator Alcatraz”, al rechazar la solicitud del gobierno de Estados Unidos de suspender su fallo mientras avanza la apelación.

La información fue reportada por Associated Press (AP), que detalló que la jueza Kathleen Williams instruyó que en un plazo de 60 días debe reducirse la población de detenidos mediante traslados a otras instalaciones.

Una vez vaciado, las autoridades deberán desmontar las cercas, generadores y sistemas de iluminación, y no podrán ingresar nuevos reclusos al lugar.

El litigio fue presentado por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes advirtieron que el complejo amenaza humedales sensibles de los Everglades y pone en riesgo décadas de inversión pública en restauración ecológica.

La jueza consideró que el Estado y el gobierno federal no habían cumplido las leyes ambientales al levantar la instalación.

“Alligator Alcatraz” fue inaugurado el 1 de julio, tras apenas dos meses de construcción en un aeródromo militar en desuso.

El gobierno de Florida firmó contratos por más de 245 millones de dólares para levantar y operar el centro, que desde el inicio fue polémico por su localización y las denuncias sobre condiciones precarias.

El presidente Donald Trump recorrió el lugar en julio y lo describió como un modelo para futuros centros de detención, dentro de su estrategia de acelerar deportaciones y ampliar la infraestructura migratoria.

En paralelo, organizaciones de derechos civiles han presentado varias demandas adicionales. Denuncian que en el recinto hubo detenciones sin cargos, sin acceso a abogados y con desaparecidos del sistema en línea de ICE, lo que califican como irregularidades “sin precedentes” en la gestión migratoria.

Otra querella, en curso en Fort Myers, busca frenar cualquier operación estatal en ese centro por considerarla ilegal.

Mientras tanto, la administración del gobernador Ron DeSantis prepara la apertura de un segundo centro migratorio en el norte de Florida, bautizado como “Deportation Depot”, que funcionaría en una prisión estatal.

La decisión judicial supone un fuerte revés para el plan de expansión de instalaciones migratorias en Florida, al tiempo que abre un frente de presión política y legal para la Casa Blanca y el gobierno estatal.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió con firmeza este miércoles la continuidad de las operaciones migratorias estatales tras conocerse que el controvertido centro de detención para inmigrantes en los Everglades -popularmente conocido como “Alligator Alcatraz”- podría quedar vacío en cuestión de días.

En declaraciones ofrecidas en Orlando, DeSantis aseguró que su administración seguirá apostando por la detención y deportación de inmigrantes como parte de un esfuerzo estatal complementario al del gobierno federal.

“Nuestra función es proporcionar más espacio para el procesamiento, la detención y la deportación. El DHS determina quién entra y quién sale de esas instalaciones”, afirmó el gobernador, refiriéndose al Departamento de Seguridad Nacional.

Pese a la orden de una jueza federal que obliga al cierre del centro en un plazo de 60 días, DeSantis subrayó que el estado de Florida continuará su misión.

“Estamos ahí para ser un multiplicador de fuerza en todo eso, y seguiremos haciéndolo; creo que es una misión importante”, sostuvo.

