Difunden video del arresto de capitán de bomberos de Miami acusado de agredir a un agente

El incidente se remonta a la madrugada del 2 de junio aunque ha salido a la luz ahora.

Viernes, 29 Agosto, 2025 - 11:40

Maximo Vasquez Jr. (i) y Momento del intercambio violento (d) Foto © Collage Captura de NBC Miami

Un video de cámara corporal recientemente divulgado ha expuesto en detalle el tenso y polémico momento en que agentes del Sheriff del condado Miami-Dade arrestaron al capitán del Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami, Máximo Vásquez Jr., de 42 años.

Las imágenes, que se han difundido esta semana, muestran el desarrollo de un enfrentamiento verbal y físico que culminó con el veterano bombero esposado y acusado de varios delitos menores.

El material audiovisual -obtenido por varios medios locales- ha dado nueva dimensión a un incidente ocurrido en la madrugada del 2 de junio frente a la residencia de Vásquez, en la cuadra 9800 de la calle 163 del suroeste de Miami-Dade.

El capitán había llamado al 911 para reportar la desaparición de su esposa, pero lo que empezó como una petición de ayuda terminó en un arresto marcado por insultos, gritos y forcejeos.

Un encuentro cargado de tensiones y exabruptos

En el video, los agentes llegan a la vivienda de Vásquez y lo encuentran visiblemente alterado. La conversación pronto degenera en un intercambio hostil.

-“¿Te dije que no quería un informe?”, espeta el capitán en un tono desafiante.

-“Le pregunté si quería un informe”, responde uno de los agentes.

-“¿Y mi respuesta fue?”, insiste Vásquez.

-“Dijiste: ‘Vete tú mismo’”, replica el agente.

El diálogo continúa deteriorándose, marcado por expresiones agresivas por parte del bombero: “¿Hablas en serio, hermano?” y más adelante, en tono airado, lanza: “¡Tío, sois unos [censurados] retrasados mentales! Lo juro por Dios, tío”.

Pese al intento de los oficiales por recopilar datos para el reporte de persona desaparecida -como la estatura, el peso y la ropa que llevaba la mujer- el capitán respondió con creciente frustración y ataques verbales.

“Es como tratar con niños”, se le escucha decir.

Cuando los agentes finalmente le entregan una tarjeta con el número del caso, Vásquez lanza la tarjeta hacia ellos y pronuncia: “fuck... tú, hermano”.

En ese momento, la situación escala rápidamente. Los agentes lo sujetan, lo tiran al suelo y lo esposan.

“Mi esposa está desaparecida, ¿esto es todo lo que consigo? Que te jodan, hermano”, grita Vásquez mientras es inmovilizado.

Cargos presentados y respuesta institucional

El arresto de Vásquez se formalizó con cuatro cargos menores: agresión a un oficial de la ley, resistencia sin violencia, alteración del orden público y uso indebido del sistema 911.

Según el informe policial, el capitán “llamó al 911 en dos ocasiones durante la noche… solo para menospreciar a los agentes que llegaron”.

Tras el arresto, Vásquez compareció ante un tribunal de fianzas, donde el juez no encontró causa probable para el cargo de resistencia a un agente del orden. Aun así, los demás cargos permanecieron activos.

Posteriormente, el Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami anunció que iniciaría una investigación interna.

“El Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami tiene conocimiento de un incidente que involucra a un bombero con 15 años de experiencia”, indicó en un comunicado inicial.

“Una vez que se establezca contacto, el departamento iniciará una investigación interna exhaustiva de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos”, añade el documento.

Dicha investigación fue finalmente concluida, y según las autoridades del cuerpo de bomberos, Vásquez cooperó plenamente con el proceso. A día de hoy, ha sido reincorporado a sus funciones habituales.

Un episodio impulsado por la desesperación

Aunque el capitán se disculpó tras su detención -“Oye, hombre, me disculpo por ello”- su comportamiento no fue bien recibido por los agentes presentes.

“No, tío, eso no está bien, hermano. No, tío, estás retorcido, amigo”, se escucha decir a uno de ellos en respuesta.

La próxima comparecencia judicial de Máximo Vásquez está programada para el 11 de septiembre.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

