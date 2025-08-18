Revelan nuevos detalles del crimen en “Somos Jóvenes”: Así fue el momento de la riña mortal en Santa Clara

Vídeos relacionados:
Una riña en el centro recreativo “Somos Jóvenes”, en Santa Clara, terminó con la muerte de uno de los implicados y varios heridos, en un episodio que ha conmocionado a vecinos y alimenta el debate sobre la inseguridad creciente en la isla.
El periodista Mario Vallejo informó este lunes en Facebook que recibió el video del momento exacto del crimen y, debido a la crudeza del material, decidió no publicar la grabación completa, aunque compartió capturas de pantalla que muestran sangre en el piso y escenas de caos.
De acuerdo con el reportero, el presunto autor del homicidio fue identificado como Roberto Carlos Rodríguez, conocido en la localidad como “jimagua”, porque tiene un hermano gemelo que también estuvo presente en la pelea y resultó golpeado.
Vallejo indicó además que dispone de fotos del acusado, enviadas junto con el video, que ayudan a documentar lo ocurrido.
A su vez, Henry Omar Pérez, periodista de la Agencia Cubana de Noticias, informó en Facebook que Michel Medina Gómez, uno de los heridos en el suceso, evoluciona favorablemente.
Tras permanecer en Terapia Intensiva del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, fue trasladado a Neurocirugía, donde recibe atención especializada.
Según explicó el director del centro, Esteban José Roig Caraballo, se le practicó una tomografía para evaluar la progresión de la lesión y, aunque su estado sigue siendo de cuidado, muestra una evolución positiva en su recuperación.
Medina resultó lesionado en la riña ocurrida el pasado sábado, que además provocó la muerte de un trabajador del centro. El Ministerio del Interior mantiene abierta la investigación, subrayó el vocero oficialista.
Tras el crimen, se desplegó un operativo policial en Santa Clara y municipios cercanos, pero hasta ahora no se ha confirmado la detención de todos los implicados.
Aunque circulan versiones que hablan de más fallecidos, la versión oficial solo reconoce un muerto y dos heridos: Michel Medina Gómez, hospitalizado, y Yulier Alba Zamora, ya de alta.
En las últimas horas, un violento ataque contra varias mujeres ocurrió en la intersección de las calles Trocha y Cristina, en Santiago de Cuba, ante la mirada atónita de transeúntes.
La denuncia fue publicada este domingo en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien detalló que el agresor golpeó a una mujer hasta derribarla, arrastró a otra por el cabello y atacó a una tercera con golpes en el rostro.
Según la publicación, otro individuo le entregó un cuchillo de gran tamaño al atacante, quien comenzó a amenazar a quienes intentaban intervenir, generando pánico en la zona.
Hasta el momento no se ha informado si las víctimas sufrieron lesiones graves ni si el agresor ha sido identificado o detenido.
De igual forma, un ómnibus del transporte urbano fue blanco de un ataque vandálico la madrugada de este domingo en La Habana, cuando individuos desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo en plena ruta.
La violencia callejera en Cuba ha dejado varios episodios alarmantes en los últimos días.
Una ola de apuñalamientos sacudió a la ciudad cuando dos hechos violentos se produjeron en un mismo día, evidenciando el incremento de la inseguridad y la agresividad en espacios públicos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.