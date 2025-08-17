Trabajador muere y otros dos resultan heridos tras riña en complejo Somos Jóvenes de Villa Clara

Vídeos relacionados:

Una violenta riña entre dos hermanos dejó como saldo un trabajador fallecido y otros dos heridos en el Complejo Somos Jóvenes, en Villa Clara, la noche de este sábado.

La información fue confirmada este domingo por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, a través de una publicación en sus redes sociales, donde detalló que el hecho ocurrió pese a la rápida actuación del cuerpo de seguridad y del personal del centro.

Durante el enfrentamiento, tres trabajadores resultaron lesionados. Uno de ellos perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas, otro permanece en terapia intensiva con golpes en la cabeza y un tercero se encuentra en recuperación tras recibir una puñalada en la espalda.

Los agresores, identificados como hermanos, lograron darse a la fuga, subrayó Díaz en su publicación.

Las autoridades del Ministerio del Interior en Villa Clara ya se encuentran apoyando en su localización y captura.

Díaz expresó sus condolencias a la familia del trabajador fallecido, especialmente a su esposa y a sus dos hijas menores.

También transmitió solidaridad a los compañeros heridos y sus familias, y aseguró que se exigirá justicia: “Que todo el peso de la Ley caiga sobre los culpables”.

También en las últimas horas, un violento ataque contra varias mujeres ocurrió en la intersección de las calles Trocha y Cristina, en Santiago de Cuba, ante la mirada atónita de transeúntes.

La denuncia fue publicada este domingo en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien detalló que el agresor golpeó a una mujer hasta derribarla, arrastró a otra por el cabello y atacó a una tercera con golpes en el rostro.

Según la publicación, otro individuo le entregó un cuchillo de gran tamaño al atacante, quien comenzó a amenazar a quienes intentaban intervenir, generando pánico en la zona.

Hasta el momento no se ha informado si las víctimas sufrieron lesiones graves ni si el agresor ha sido identificado o detenido.

De igual forma, un ómnibus del transporte urbano fue blanco de un ataque vandálico la madrugada de este domingo en La Habana, cuando individuos desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo en plena ruta.

La violencia callejera en Cuba ha dejado varios episodios alarmantes en los últimos días.

Una ola de apuñalamientos sacudió a la ciudad cuando dos hechos violentos se produjeron en un mismo día, evidenciando el incremento de la inseguridad y la agresividad en espacios públicos.

