El Centro Médico Psicopedagógico América Labadí Arce, en Santiago de Cuba, celebró el cumpleaños de 15 de Virgen María, una de sus residentes desde 2017, con una jornada especial que unió a familiares, trabajadores y compañeros de la institución.

La información fue divulgada recientemente en Facebook por la Dirección General de Salud de Santiago de Cuba, que destacó la participación de artistas, payasos y poetas en la actividad, marcada por sorpresas y regalos para la joven homenajeada, que reside en este centro para personas con discapacidad intelectual severa y profunda.

Captura Facebook / Dirección General de Salud Santiago de Cuba

Durante la celebración no faltaron tradiciones como el baile del vals y el encendido de las velas, en los que Virgen María estuvo acompañada de sus padres, su tutor y el personal del centro.

La ocasión sirvió también para compartir momentos de alegría con el resto de los residentes.

El festejo incluyó un cumpleaños colectivo donde participaron otros internos, miembros seminternos e infantes de la comunidad, en un ambiente descrito como un “cálido arcoiris” de emociones, amor y fraternidad.

Fundado en 1980, el Centro América Labadí Arce acoge a personas con discapacidad intelectual severa y profunda, y desarrolla un programa multidisciplinario de actividades didácticas, culturales, deportivas y recreativas, con el objetivo de fortalecer el desarrollo biopsicosocial de infantes, jóvenes y adultos.

La celebración de los 15 años de Virgen María en el Centro Médico Psicopedagógico América Labadí Arce de Santiago de Cuba se inserta en una tradición que, pese a la crisis, sigue ocupando un lugar especial en la vida comunitaria cubana.

Este tipo de festejos también se ha replicado en otros espacios. Recientemente, se vivió un ambiente similar en Santiago de Cuba, donde una adolescente con cáncer celebró sus 15 años rodeada de familiares, amigos y profesionales de la salud, en una jornada que destacó la importancia de la inclusión y el acompañamiento social.

En el ámbito militar, y con un fin propagandístico para humanizar a los futuros represores, también han tenido lugar festejos colectivos. En Santiago de Cuba, los “camilitos” organizaron una fiesta de 15 años para varias cadetes, donde se mezclaron tradición y disciplina castrense en un evento cargado de simbolismo.

De igual forma, en Bayamo, una escuela militar celebró los 15 de sus alumnas, en un intento del régimen por mostrar el lado más "noble" de quienes el día de mañana, reprimirán al pueblo.

