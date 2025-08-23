Celebran fiesta de 15 años a adolescente con discapacidad intelectual en policlínico de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Un hermoso gesto ocurrió en un policlínico de Santiago de Cuba donde personal y familia celebraron la fiesta de 15 de Virgen, una adolescente cubana con discapacidad intelectual.
“En el Policlínico del Consejo Popular Antonio Maceo nuestra bella Virgen está de cumpleaños, sus 15 primaveras. Una niña muy linda, grandiosa con una discapacidad intelectual severa que por más de ocho años se encuentra al cuidado de nuestro personal de Salud y Educación en el Centro Psicopedagógico América Labadi”, se lee en un post del Gobierno Provincial del Poder Popular Santiago de Cuba.
“Es un orgullo contribuir a una bella sonrisa de niños que como Virgencita necesitan nuestro amor y cariño”, agrega la publicación donde se compartieron fotos de la hermosa iniciativa.
No es la primera vez que las autoridades santiagueras realizan actividades de esta naturaleza. A inicios de mes, en el Hospital Infantil Sur Clínico Quirúrgico Dr. Antonio María Béguez César, el personal médico y la familia celebraron los 15 años de Lilianne, una adolescente que enfrenta un cáncer en el mediastino.
La joven, que ha permanecido ingresada cerca de dos meses, expresó su felicidad por compartir este momento especial, aunque con las limitaciones impuestas por su estado de salud.
“Hoy me he sentido muy bien con todas las personas que han venido a verme. En este día pido mi mayor deseo: mucha salud para mí y toda mi familia.”, dijo entre lágrimas.
