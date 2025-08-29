Desesperación total: Cubanos talan árboles porque no tienen con qué cocinar

Vídeos relacionados:

La crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba ha obligado a miles de familias a talar árboles para cocinar, ante apagones de hasta 20 horas diarias y la suspensión prolongada del suministro de gas licuado.

Según documenta Food Monitor Program (FMP), muchos hogares han improvisado cocinas rústicas utilizando muebles viejos o directamente recurriendo a la tala de árboles, una práctica que se ha extendido en zonas rurales y periurbanas.

El precio del carbón, que supera una pensión mínima, ha hecho inviable para muchos acceder a ese combustible.

El observatorio advierte que esta dinámica, impulsada por la urgencia de la supervivencia, está dejando un fuerte impacto ambiental: pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, sequías más prolongadas y aumento de emisiones contaminantes.

“¿Cómo exigir a una familia que no tale un árbol si la alternativa es no comer?”, cuestiona el informe, que plantea un dilema ético que conecta inseguridad alimentaria y devastación ambiental, deforestación.

FMP recuerda que este patrón no es exclusivo de Cuba. En Venezuela, durante la escasez de gas y electricidad, se documentaron talas masivas incluso en cuencas hidrográficas.

En el caso cubano, la situación amenaza reservas forestales y ecosistemas frágiles, en un país con altos índices de endemismo en su flora y fauna.

El organismo critica además la inacción estatal y recuerda que ya en 2019 las autoridades promovieron la cocción con leña como “solución patriótica”.

Hoy, la práctica se ha normalizado y representa un retroceso en la calidad de vida de millones de cubanos, además de un riesgo ambiental de difícil reversión.

Las madres cubanas, en medio de la crisis, reclaman soluciones al gobierno y, agobiadas por el peso de la cotidianidad se enfrentan a la cocina de leña. Afirman que sus hijos no se pueden quedar sin comer.

MP exhorta al Gobierno a implementar políticas que garanticen el acceso a energía limpia y programas de reforestación, y advierte que una sociedad que come a expensas de su entorno erosiona las bases de su futuro.

