Desesperación total: Cubanos talan árboles porque no tienen con qué cocinar

La crisis energética y alimentaria que atraviesa Cuba ha obligado a miles de familias a talar árboles para cocinar, ante apagones de hasta 20 horas diarias y la suspensión prolongada del suministro de gas licuado.
Según documenta Food Monitor Program (FMP), muchos hogares han improvisado cocinas rústicas utilizando muebles viejos o directamente recurriendo a la tala de árboles, una práctica que se ha extendido en zonas rurales y periurbanas.
El precio del carbón, que supera una pensión mínima, ha hecho inviable para muchos acceder a ese combustible.
El observatorio advierte que esta dinámica, impulsada por la urgencia de la supervivencia, está dejando un fuerte impacto ambiental: pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, sequías más prolongadas y aumento de emisiones contaminantes.
“¿Cómo exigir a una familia que no tale un árbol si la alternativa es no comer?”, cuestiona el informe, que plantea un dilema ético que conecta inseguridad alimentaria y devastación ambiental, deforestación.
FMP recuerda que este patrón no es exclusivo de Cuba. En Venezuela, durante la escasez de gas y electricidad, se documentaron talas masivas incluso en cuencas hidrográficas.
En el caso cubano, la situación amenaza reservas forestales y ecosistemas frágiles, en un país con altos índices de endemismo en su flora y fauna.
El organismo critica además la inacción estatal y recuerda que ya en 2019 las autoridades promovieron la cocción con leña como “solución patriótica”.
Hoy, la práctica se ha normalizado y representa un retroceso en la calidad de vida de millones de cubanos, además de un riesgo ambiental de difícil reversión.
Las madres cubanas, en medio de la crisis, reclaman soluciones al gobierno y, agobiadas por el peso de la cotidianidad se enfrentan a la cocina de leña. Afirman que sus hijos no se pueden quedar sin comer.
MP exhorta al Gobierno a implementar políticas que garanticen el acceso a energía limpia y programas de reforestación, y advierte que una sociedad que come a expensas de su entorno erosiona las bases de su futuro.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y alimentaria en Cuba
¿Por qué los cubanos están talando árboles para cocinar?
Los cubanos están talando árboles para cocinar debido a la crisis energética y alimentaria que enfrenta el país. Los apagones prolongados y la falta de suministro de gas licuado han obligado a las familias a buscar alternativas como la leña para poder preparar sus alimentos. Esta práctica está generando un impacto ambiental significativo, incluyendo la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo.
¿Cuál es el impacto ambiental de cocinar con leña en Cuba?
El impacto ambiental de cocinar con leña en Cuba es alarmante. La tala de árboles para obtener leña está provocando deforestación, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y aumento de emisiones contaminantes. Esta situación agrava la vulnerabilidad del país ante fenómenos meteorológicos y contribuye al deterioro de los ecosistemas frágiles, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la crisis energética?
El gobierno cubano ha sido criticado por su inacción frente a la crisis energética. Aunque en 2019 se promovió la cocción con leña como "solución patriótica", no se han implementado políticas efectivas para garantizar el acceso a energía limpia o para modernizar la infraestructura eléctrica. La falta de reformas estructurales y la dependencia de combustibles fósiles han mantenido al país en una situación crítica sin señales de mejora.
¿Qué alternativas existen para solucionar la crisis energética en Cuba?
Las alternativas para solucionar la crisis energética en Cuba incluyen la implementación de energías renovables. El Food Monitor Program ha exhortado al gobierno a diversificar la matriz energética con fuentes como la solar y la eólica, y a desarrollar infraestructuras sostenibles como el biogás. Sin embargo, estas soluciones requieren inversión y voluntad política, factores que han sido insuficientes hasta ahora.
