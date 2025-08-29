Youtuber chileno intenta vivir como cubano y queda impactado con la realidad de Cuba

El creador de contenido chileno Claux.7 decidió pasar ocho días en La Habana para experimentar en carne propia cómo es el día a día de un cubano común, y el resultado lo dejó marcado para toda su vida.
En una serie de videos en su canal de YouTube, el joven describe su vivencia como “un viaje al pasado” y asegura que Cuba es "uno de los países donde es más difícil vivir en este mundo".
“Cuba realmente es un mundo paralelo al resto del planeta. Es sinónimo de viaje en el tiempo”, comienza diciendo en su video, mientras muestra autos antiguos, edificios en ruina, calles de La Habana llenas de basura, ratas muertas y cubanos que ocultan sus rostros para hablar por miedo a las represalias de la Seguridad del Estado.
Al principio de su viaje, el youtuber chileno se sintió atraído por la apariencia pintoresca de la capital cubana, pero pronto la crudeza de la vida cotidiana lo golpeó de frente.
"Se fue la luz. Los apagones eran por cinco horas, dos veces al día, todos los días", relató. También mencionó que en varias ocasiones vio largas filas en los negocios esperando productos básicos, y narró cómo los cortes eléctricos dejaban a la ciudad completamente a oscuras y sin conexión a internet.
Claux.7 destacó la ausencia de letreros comerciales en las calles, reemplazados por propaganda política, y la omnipresencia de monumentos dedicados a figuras del régimen.
"En muchas casas desde los balcones corre agua, ya sea de ropa o de cañerías rotas por la antigüedad", añadió, mientras mostraba edificios sostenidos por vigas improvisadas para evitar derrumbes.
Una de las escenas más tensas ocurrió cuando una vecina le advirtió que podía morir al grabar cerca de una casa en ruinas. “Muchas casas están cayéndose a pedazos”, subrayó el youtuber.
"Cuba es un país totalmente diferente a cualquiera que visites en el mundo. Su gente no tiene mucho, pero lo da todo. Es difícil explicarlo, solo lo entenderían si en algún momento visitan Cuba", expresó con visible emoción.
Claux.7 no ocultó su postura política tras este viaje a Cuba. “No me cabe duda de que es una dictadura”.
El chileno reconoció que este ha sido uno de los viajes más impactantes de su vida y contó a sus fans que por primera vez se sentía en la obligación de hacer un video adicional para explicar el contexto político del país, debido a lo que vivió y presenció durante su estadía.
La serie completa de su experiencia en Cuba está disponible en su canal de YouTube, donde busca documentar realidades de distintos países del mundo.
Preguntas frecuentes sobre las experiencias de youtubers en Cuba y la realidad del país
¿Por qué el youtuber chileno Claux.7 describe a Cuba como un "viaje al pasado"?
Claux.7 describe a Cuba como un "viaje al pasado" debido a la preservación de autos antiguos, edificios en ruina y la falta de modernización en aspectos cotidianos como el suministro de electricidad e internet. Además, menciona la omnipresencia de propaganda política y la ausencia de letreros comerciales, lo que refuerza la sensación de estar en una realidad diferente y atrasada en comparación con otros países.
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentó el youtuber durante su estancia en Cuba?
El youtuber enfrentó apagones frecuentes y largos, falta de productos básicos y problemas de infraestructura durante su estancia en Cuba. Los cortes de electricidad eran comunes y prolongados, y la escasez de alimentos y bienes esenciales era evidente en las largas colas para adquirirlos. Además, observó el deterioro de las viviendas y el miedo de los cubanos a expresarse libremente debido a la represión estatal.
¿Cómo perciben los youtubers internacionales la situación en Cuba en comparación con otros países?
Los youtubers internacionales perciben a Cuba como un país atrapado en el tiempo y enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes. Comparan la realidad cubana con una "ciudad atrapada en el tiempo", donde la vida cotidiana es extremadamente difícil debido a la falta de recursos, infraestructuras colapsadas y restricciones políticas. Destacan la resiliencia del pueblo cubano, que a pesar de las adversidades, mantiene una actitud cálida y generosa.
¿Qué opinan los youtubers sobre la responsabilidad del gobierno cubano en la situación del país?
Los youtubers critican al gobierno cubano por la falta de responsabilidad y gestión en la crisis que atraviesa el país. Señalan que el régimen culpa al embargo estadounidense de los problemas, pero destacan que la desidia, el centralismo y la corrupción interna también son factores determinantes en la decadencia económica y social de Cuba. La represión y la falta de libertad de expresión son mencionadas como métodos de control que perpetúan la situación.
¿Cómo afecta la situación en Cuba a los cubanos que han emigrado y regresan de visita?
Los cubanos emigrados que regresan de visita a menudo se sienten impactados por el deterioro físico y emocional que perciben en la isla. A pesar de estar acostumbrados a una vida diferente en el extranjero, el regreso a Cuba puede resultar doloroso debido a la falta de servicios básicos, la represión y la sensación de estancamiento general. Muchos describen la experiencia como una forma de "tortura" emocional, agravada por la impotencia de ver cómo la situación empeora con los años.
