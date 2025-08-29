Youtuber chileno intenta vivir como cubano y queda impactado con la realidad de Cuba

El creador de contenido chileno Claux.7 decidió pasar ocho días en La Habana para experimentar en carne propia cómo es el día a día de un cubano común, y el resultado lo dejó marcado para toda su vida.

En una serie de videos en su canal de YouTube, el joven describe su vivencia como “un viaje al pasado” y asegura que Cuba es "uno de los países donde es más difícil vivir en este mundo".

“Cuba realmente es un mundo paralelo al resto del planeta. Es sinónimo de viaje en el tiempo”, comienza diciendo en su video, mientras muestra autos antiguos, edificios en ruina, calles de La Habana llenas de basura, ratas muertas y cubanos que ocultan sus rostros para hablar por miedo a las represalias de la Seguridad del Estado.

Al principio de su viaje, el youtuber chileno se sintió atraído por la apariencia pintoresca de la capital cubana, pero pronto la crudeza de la vida cotidiana lo golpeó de frente.

"Se fue la luz. Los apagones eran por cinco horas, dos veces al día, todos los días", relató. También mencionó que en varias ocasiones vio largas filas en los negocios esperando productos básicos, y narró cómo los cortes eléctricos dejaban a la ciudad completamente a oscuras y sin conexión a internet.

Claux.7 destacó la ausencia de letreros comerciales en las calles, reemplazados por propaganda política, y la omnipresencia de monumentos dedicados a figuras del régimen.

"En muchas casas desde los balcones corre agua, ya sea de ropa o de cañerías rotas por la antigüedad", añadió, mientras mostraba edificios sostenidos por vigas improvisadas para evitar derrumbes.

Una de las escenas más tensas ocurrió cuando una vecina le advirtió que podía morir al grabar cerca de una casa en ruinas. “Muchas casas están cayéndose a pedazos”, subrayó el youtuber.

"Cuba es un país totalmente diferente a cualquiera que visites en el mundo. Su gente no tiene mucho, pero lo da todo. Es difícil explicarlo, solo lo entenderían si en algún momento visitan Cuba", expresó con visible emoción.

Claux.7 no ocultó su postura política tras este viaje a Cuba. “No me cabe duda de que es una dictadura”.

El chileno reconoció que este ha sido uno de los viajes más impactantes de su vida y contó a sus fans que por primera vez se sentía en la obligación de hacer un video adicional para explicar el contexto político del país, debido a lo que vivió y presenció durante su estadía.

La serie completa de su experiencia en Cuba está disponible en su canal de YouTube, donde busca documentar realidades de distintos países del mundo.

