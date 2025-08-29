Estudiante extranjero interrumpe carrera de Medicina en Cuba por no poder pagar el elevado costo

El joven surcoreano Chimba Chung, estudiante de Medicina en Cuba, anunció que se ve obligado a interrumpir su carrera universitaria debido a las elevadas cuotas que debe pagar, ya que no cuenta con ninguna beca.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Chung explicó que la matrícula para estudiantes extranjeros asciende a 10,000 dólares anuales, un monto que se ha vuelto insostenible para él.

Actualmente acumula una deuda correspondiente a tres cursos académicos -cuarto, quinto y sexto año-, lo que equivale a unos 30,000 dólares.

"Soy autofinanciado. Tengo que pagar 10,000 dólares al año, y como no tengo ese dinero, debo trabajar. Pedí una licencia en la facultad por un año y ahora voy a ir a Australia para trabajar en minas y hacer dinero. Después regresaré a Cuba como siempre, para terminar mi carrera", dijo.

Chung, quien se encuentra ahora en Seúl, Corea del Sur, relató que completó los trámites médicos y legales y obtuvo la visa que le permitirá trasladarse a Australia. Allí planea dedicarse a un empleo exigente y riesgoso, pero bien remunerado, que le permitirá reunir suficientes fondos.

"Necesito hacer mucho dinero, así que decidí ir a un lugar donde podría trabajar más y ganar más. Sí, hay riesgos, es un trabajo duro, pero vale la pena. También quiero conocer personas de diferentes culturas", comentó.

El estudiante e influencer señaló que no conoce a nadie en Australia y que será su primera vez en ese país, aunque recordó que ya vivió una experiencia similar cuando se trasladó a Cuba hace siete años para iniciar sus estudios de Medicina.

"Me siento bien porque voy a comer bastante, trabajar y hacer dinero. Les voy a enseñar mi día a día en Australia, y después, en un año, nos vemos en Cuba", dijo con optimismo.

Además de su faceta académica, Chimba Chung se ha ganado seguidores en redes sociales al compartir contenidos sobre la vida cotidiana en Cuba.

En varios videos compara su vida en Corea, donde comía carne cuando quería, se cuidaba la piel, andaba a la moda y disfrutaba de la música K-pop, con la realidad cubana marcada por escasez de alimentos, dificultades de transporte y el predominio del reguetón.

También ha mostrado escenas de sus clases de Medicina en la Isla, aportando una visión personal y muchas veces crítica de su experiencia como estudiante extranjero.

Su decisión de pausar la carrera y emigrar temporalmente a Australia ilustra las dificultades económicas que enfrentan estudiantes internacionales autofinanciados en Cuba, un país donde los costos de matrícula para foráneos se han mantenido elevados a pesar de la crisis generalizada que atraviesa el país.

