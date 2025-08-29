Zulema Cruz alucina con los precios de la comida en España: "Hay que venir a vivir aquí"

La actriz y comediante cubana Zulema Cruz, quien reside en Miami, compartió su fascinación por los precios de la comida en España durante sus vacaciones, y no dudó en expresar en redes sociales su asombro y entusiasmo por la diferencia con respecto a Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, Zulema publicó un video en el que mostró su compra en un supermercado español: tres panes, seis flanes, cuatro arroz con leche, jamón serrano, ensalada fría, lasaña y una tortilla de papa y cebolla.

"Trece euros. Explíquenme, hay que venir a vivir aquí", dijo admirada.

En otro clip publicado desde el supermercado francés Alcampo, Zulema lo describió como "un campo lleno de comida".

"Les voy a poner una foto con los precios. Yo sé que aquí no es fácil ganar dinero, yo me refería a que qué rico es poder vivir aquí con dinero. Nos retiramos y venimos para acá", bromeó.

La humorista admitió que la accesibilidad y variedad y de productos en los supermercados españoles la dejó completamente "fascinada".

Lo más leído hoy:

Con su característico sentido del humor y entusiasmo, Zulema Cruz logró transmitir no solo su sorpresa, sino también su apreciación por la vida cotidiana en España, aunque dejó bien claro que no dejaría Miami, donde tiene a toda su familia y su vida hecha.

"No sé si logre resistir la tentación de mudarme a España, pero mientras disfruto de estas vacaciones", afirmó.

Preguntas frecuentes sobre el costo de vida en España y su comparación con Cuba y Estados Unidos