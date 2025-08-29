Zulema Cruz alucina con los precios de la comida en España: "Hay que venir a vivir aquí"

La actriz y comediante cubana Zulema Cruz, quien reside en Miami, compartió su fascinación por los precios de la comida en España durante sus vacaciones, y no dudó en expresar en redes sociales su asombro y entusiasmo por la diferencia con respecto a Estados Unidos.
En su cuenta de Instagram, Zulema publicó un video en el que mostró su compra en un supermercado español: tres panes, seis flanes, cuatro arroz con leche, jamón serrano, ensalada fría, lasaña y una tortilla de papa y cebolla.
"Trece euros. Explíquenme, hay que venir a vivir aquí", dijo admirada.
En otro clip publicado desde el supermercado francés Alcampo, Zulema lo describió como "un campo lleno de comida".
"Les voy a poner una foto con los precios. Yo sé que aquí no es fácil ganar dinero, yo me refería a que qué rico es poder vivir aquí con dinero. Nos retiramos y venimos para acá", bromeó.
La humorista admitió que la accesibilidad y variedad y de productos en los supermercados españoles la dejó completamente "fascinada".
Con su característico sentido del humor y entusiasmo, Zulema Cruz logró transmitir no solo su sorpresa, sino también su apreciación por la vida cotidiana en España, aunque dejó bien claro que no dejaría Miami, donde tiene a toda su familia y su vida hecha.
"No sé si logre resistir la tentación de mudarme a España, pero mientras disfruto de estas vacaciones", afirmó.
Preguntas frecuentes sobre el costo de vida en España y su comparación con Cuba y Estados Unidos
¿Por qué Zulema Cruz está fascinada con los precios de la comida en España?
Zulema Cruz está sorprendida por los bajos precios y la variedad de productos en los supermercados españoles en comparación con los de Estados Unidos. Durante sus vacaciones, compartió en sus redes sociales cómo por apenas 13 euros pudo comprar una gran variedad de alimentos, lo que considera significativamente más económico que en Miami, donde reside.
¿Cómo se comparan los precios de los productos básicos en Cuba y España?
En Cuba, el costo de los productos básicos es desproporcionalmente alto en relación con los salarios, lo que dificulta el acceso a una alimentación adecuada. Por el contrario, en España, los productos básicos son mucho más accesibles, tanto en variedad como en precio, lo que facilita una mejor calidad de vida en términos de alimentación.
¿Qué dificultades enfrentan los cubanos al comprar alimentos en su país?
En Cuba, los salarios son extremadamente bajos, y los precios de los alimentos básicos son altos, lo que resulta en una escasez generalizada y una lucha constante por acceder a productos esenciales. Esta situación obliga a muchos cubanos a depender de remesas del extranjero para poder subsistir.
¿Qué impacto tienen las diferencias de costo de vida entre España y Estados Unidos en los inmigrantes?
Para muchos inmigrantes, como Zulema Cruz, el costo de vida más bajo en España en comparación con Estados Unidos representa una gran ventaja. Sin embargo, también destacan que, aunque los precios son más accesibles, los salarios no siempre son altos, lo que significa que la experiencia de vida puede variar dependiendo de los ingresos de cada persona.
