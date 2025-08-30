Aparatoso choque en la autopista I-95 en Miami-Dade involucra a un camión y 18 vehículos

Un accidente múltiple en la autopista interestatal I-95, en el área de Ives Dairy Road, dejó al menos 29 personas heridas, 13 de ellas hospitalizadas, luego de que un camión con remolque provocara una colisión en cadena que involucró a 18 vehículos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:25 p.m. del jueves, cuando el camión viajaba hacia el sur en medio de un tramo congestionado y no logró frenar a tiempo, impactando a varios autos y generando un choque en serie, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), citada por Telemundo 51.

Equipos de Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y encontraron varios vehículos de pasajeros con daños severos.

Entre los lesionados había tres niños y nueve adultos que fueron trasladados a hospitales locales, mientras que un adulto fue ingresado en condición de alerta de trauma.

Otros pacientes fueron evaluados en la escena y no requirieron hospitalización.

El accidente ocasionó una fuga de combustible, lo que obligó a cerrar la I-95 en dirección sur durante toda la madrugada, con desvíos hacia Ives Dairy Road. La vía fue reabierta alrededor de las 6:10 a.m. del viernes, aunque con fuertes congestiones en la zona.

Videos publicados en redes sociales mostraron a varios autos destrozados y al camión con remolque detenido tras el impacto.

Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varios metros de distancia y describieron el fuerte olor a quemado que quedó en el aire tras la colisión.

Las autoridades aún investigan si el conductor del camión enfrentará cargos por el accidente.