Aparatoso choque en la autopista I-95 en Miami-Dade involucra a un camión y 18 vehículos

Un camión causó una colisión en cadena en la I-95, Miami-Dade, hiriendo a 29 personas y cerrando la vía por una fuga de combustible.

Viernes, 29 Agosto, 2025 - 19:06

Accidente Foto © Telemundo 51

Un accidente múltiple en la autopista interestatal I-95, en el área de Ives Dairy Road, dejó al menos 29 personas heridas, 13 de ellas hospitalizadas, luego de que un camión con remolque provocara una colisión en cadena que involucró a 18 vehículos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:25 p.m. del jueves, cuando el camión viajaba hacia el sur en medio de un tramo congestionado y no logró frenar a tiempo, impactando a varios autos y generando un choque en serie, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), citada por Telemundo 51.

Equipos de Bomberos de Miami-Dade acudieron al lugar y encontraron varios vehículos de pasajeros con daños severos.

Entre los lesionados había tres niños y nueve adultos que fueron trasladados a hospitales locales, mientras que un adulto fue ingresado en condición de alerta de trauma.

Publicación en Instagram

Otros pacientes fueron evaluados en la escena y no requirieron hospitalización.

El accidente ocasionó una fuga de combustible, lo que obligó a cerrar la I-95 en dirección sur durante toda la madrugada, con desvíos hacia Ives Dairy Road. La vía fue reabierta alrededor de las 6:10 a.m. del viernes, aunque con fuertes congestiones en la zona.

Videos publicados en redes sociales mostraron a varios autos destrozados y al camión con remolque detenido tras el impacto.

Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varios metros de distancia y describieron el fuerte olor a quemado que quedó en el aire tras la colisión.

Las autoridades aún investigan si el conductor del camión enfrentará cargos por el accidente.

Archivado en:

Accidente de tránsito
Noticias de Cuba
Videos
Bomberos Miami-Dade
Redes sociales
Accidentes Automovilísticos
Noticias de Miami
Noticias en 2025
Noticias en Agosto del 2025
Noticias del Viernes, 29 de Agosto del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

