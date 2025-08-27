Violento choque entre auto y moto en un semáforo de La Habana

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta ocurrió en la intersección de las calles 31 y 44, en el municipio Playa, La Habana, según reportó en redes sociales el usuario Heriberto Moreno, en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas.

“Accidente hoy en 31 y 44 Playa... ¡Sí hay corriente! Uno de ellos confundió el semáforo en verde solo izquierda a incorporar para 31... o en verde sólo recto... no estoy echando la culpa a nadie, no sé quién fue”, escribió Moreno, junto a imágenes del suceso.

Facebook / Grupo Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas

En las fotos se observa un automóvil de color verde con el frontal dañado tras impactar contra la moto, que también sufrió considerables daños. El incidente ocurrió a plena luz del día, en una intersección regulada por semáforo.

Facebook / Grupo Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas

En los comentarios de la publicación, un usuario identificado como Tony Perera Jiménez afirmó que “el chófer de la moto está en Cirugía trabajador de la EASIG”, aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales hasta el momento. El propio Heriberto Moreno respondió: “Alabaoooo.... me lo imaginé.. pronta recuperación para el hombre”.

Lo más leído hoy:

Facebook / Grupo Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas

Accidentes en Cuba reavivan debate sobre la seguridad vial

El suceso ocurre en una semana marcada por múltiples incidentes en la vía pública en varias zonas del país. Entre ellos, destaca el vuelco de un camión en la vía Monumental de La Habana, donde testigos señalaron que la ubicación de los inspectores de tránsito en una pendiente sin protección habría contribuido al accidente.

También el domingo, un auto con ocho ocupantes, entre ellos tres menores, se volcó en una curva del Malecón habanero, a la altura de la Tribuna Antimperialista, reavivando denuncias sobre el diseño deficiente y la falta de medidas efectivas en ese tramo crítico.

En Santa Clara, otro camión se volcó en una rotonda señalada por su peligrosidad, aunque en ese caso no se reportaron lesionados.

Un día después, un ciudadano extranjero atropelló a nueve personas en La Habana, provocando la muerte de una mujer y dejando ocho heridos. El hecho ocurrió en distintos puntos de Centro Habana y Habana Vieja.

Según datos oficiales, entre enero y marzo de 2025 se registraron en Cuba 1,738 accidentes, con 1,514 personas lesionadas y 173 fallecidas, un incremento respecto al mismo período del año anterior.

Aunque las autoridades suelen responsabilizar al llamado “factor humano”, persisten deficiencias estructurales como el deterioro de las vías, la escasa señalización, el mal estado del parque automotor y una crisis de transporte público que obliga a muchos ciudadanos a desplazarse en condiciones precarias.

Hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial sobre el accidente en Playa ni sobre el estado de salud de los implicados.

Preguntas frecuentes sobre la seguridad vial en La Habana