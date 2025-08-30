Grave accidente en Rafael Freyre: Auto impacta contra un muro con resultado fatal

Estado en que quedó el automóvil tras impactar contra un muro en Rafael Freyre, Holguín.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes en el municipio de Rafael Freyre, Holguín, dejó como saldo la pérdida de dos vidas y una profunda consternación en la comunidad local.

El siniestro ocurrió en la calle 17, frente a la escuela especial de la localidad, cuando un automóvil impactó violentamente contra un muro, informaron varios post en redes sociales.

Según testigos, en el lugar falleció de manera inmediata uno de los ocupantes, mientras que una joven, trasladada en estado crítico al hospital, murió horas más tarde pese a los esfuerzos médicos.

Vecinos del área compartieron en redes sociales imágenes del vehículo totalmente destrozado y expresaron su dolor ante lo sucedido.

“Triste y doloroso suceso, sufrimos este accidente y que Dios les bendiga donde estén esa pareja”, escribió una residente del municipio, quien además llamó a extremar la precaución al volante y a reforzar la presencia de patrullas en la zona.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, aunque testigos apuntan a la combinación de alta velocidad y posible consumo de bebidas alcohólicas como factores que pudieron haber desencadenado la tragedia.

Este no ha sido el único suceso fatal en las últimas horas. También en la noche del viernes, el joven médico cubano Miguel Varela González, de 25 años, perdió la vida en un accidente en el kilómetro 120 de la autopista Habana-Pinar, cuando el chofer de una rastra de la empresa estatal Transcupet perdió el control del vehículo.

El impacto dejó un fallecido y dos heridos. La víctima mortal fue Varela, un médico pinareño recordado por familiares, amigos y colegas como un muchacho lleno de proyectos y sueños truncados demasiado pronto.

La noticia ha generado una profunda conmoción en Pinar del Río, donde instituciones como la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y dirigentes culturales lamentaron su muerte. “La vida nos arrebató tu compañía demasiado pronto y de una forma demasiado cruel”, escribió un compañero en redes sociales, reflejando el sentimiento de quienes lo conocieron.

Ambos accidentes, ocurridos con pocas horas de diferencia en distintos puntos del país, vuelven a poner en el centro del debate el grave problema de la siniestralidad vial en Cuba.

El mal estado técnico de muchos vehículos, la precariedad de las carreteras, la fatiga de los conductores y la falta de medidas de prevención se suman a la imprudencia al volante, generando un escenario que cobra cientos de vidas cada año.

