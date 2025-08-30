Un muerto y tres heridos tras colisión entre una camioneta y un camión en Broward, Florida

Vídeos relacionados:

Al menos una persona murió y otras tres fueron hospitalizadas en la madrugada de este sábado después de un aparatoso accidente en la Interestatal 75, en el oeste de Broward, Florida.

Según informó el Cuerpo de Rescate y Bomberos del Sheriff de Broward (BSFR), el siniestro ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. en el marcador de la Milla 49, cuando un camión del Departamento de Transporte de Florida fue impactado por una camioneta que remolcaba una embarcación.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) detalló luego que la camioneta que transportaba una embarcación en un remolque circulaba hacia el sur por la I-75 en el miliario 49.

En el mismo tramo, otro vehículo realizaba labores de pintado de líneas divisorias en la carretera y en el arcén derecho, acompañado a baja velocidad por un camión de protección vial (Scorpion Road Construction Crash Truck).

El carro con la embarcación no logró reducir la velocidad ni ceder el paso a los vehículos que se desplazaban lentamente por el arcén, e impactó por la parte trasera contra el camión de protección vial.

A consecuencia del choque, este último colisionó contra la parte trasera del vehículo que realizaba el pintado de las líneas, detalló la FHP.

El conductor del camión de protección vial quedó atrapado y tuvo que ser liberado por los rescatistas, citó el canal NBC Miami.

Posteriormente fue trasladado en helicóptero a un hospital con heridas graves, donde posteriormente falleció.

Dentro de la camioneta viajaban tres personas. Una de ellas fue evacuada por aire por Palm Beach County Fire Rescue, mientras que las otras dos fueron trasladadas en ambulancia a un centro médico.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) se encuentra investigando las causas del accidente.

