Cubana revela tres cosas que habría querido saber antes de emigrar a España: la burocracia es una de ellas

Desde Lugo, Galicia, la usuaria cubana de TikTok @walkys__ compartió un nuevo video en el que reflexiona sobre tres aspectos que habría querido conocer antes de emigrar a España. Su testimonio se suma a otros contenidos que ha venido publicando desde su llegada al país europeo, donde narra su experiencia como recién llegada.

“Estas son tres cosas que me hubieran gustado saber antes de emigrar”, dice al inicio del video publicado hace unas horas. Walkys, quien asegura llevar poco más de un mes en España, enumera primero la lentitud de la burocracia: “Los trámites de papeles, permisos y registros toman tiempo, y paciencia, no es imposible, pero sí hay que armarse de calma, sobre todo en julio y agosto”. Según explica, en esos meses muchas oficinas reducen horarios y personal debido a las vacaciones.

En segundo lugar, menciona el choque cultural, específicamente en el lenguaje: “Puede que hablemos el mismo idioma pero no utilizamos las mismas palabras”. Detalla que, además de términos conocidos como “patata” en vez de “papa” o “autobús” por “guagua”, hay otros menos evidentes como “pomo” o “jaba” que en España se dicen “botella” y “bolsa”.

La tercera advertencia es sobre la necesidad de tener un buen ahorro antes de emigrar: “Los primeros meses son los más caros, el dinero se va en el alquiler, transporte, trámites, y todo lo que necesitas al llegar porque, claro, empiezas de cero”.

En los comentarios del video, otras personas compartieron su experiencia. “Emigrar es lo más difícil”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “El primer año es realmente agotador”. También hubo mensajes de bienvenida por parte de residentes en Lugo y múltiples muestras de apoyo, a las que Walkys respondió con agradecimientos.

Este nuevo contenido se suma a otros dos videos anteriores que también captaron la atención en redes. En uno de ellos, publicado el 8 de agosto, Walkys compartía las siete cosas que la dejaron boquiabierta al llegar a España, como las persianas en las ventanas, los contenedores organizados, las bolsas de basura perfumadas o la luz solar hasta las diez de la noche.

Lo más leído hoy:

En otro video más reciente, relató cómo logró emigrar con su esposo e hija gracias a la Ley de Memoria Democrática, que permitió a su pareja obtener la nacionalidad española y a ella un visado de familiar comunitario. “Gracias a esa ley [...] pudimos viajar todos juntos a España”, dijo entonces.

Desde su perfil en TikTok, @walkys__ continúa documentando su proceso de adaptación con un tono cercano y reflexivo. “Cuéntame, si ya emigraste, ¿qué te hubiera gustado saber antes de hacerlo? Te leo”, concluye en su más reciente video.

Preguntas Frecuentes sobre la Emigración de Cubanos a España